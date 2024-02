El Real Madrid comunicó ayer el fallecimiento de Miguel Ángel González Suárez, conocido en el mundo del fútbol como Miguel Ángel, uno de los mejores porteros de la historia del club blanco. El exguardameta gallego tenía 76 años y había anunciado hace poco más de un año que padecía ELA, una enfermedad del sistema nervioso central caracterizada por una degeneración progresiva de las neuronas motoras en la corteza cerebral, tronco del encéfalo y médula espinal.

«Sé lo que tengo, sé el camino que hay que recorrer y eso es lo que a mí me dirige y me da fuerza. Cuando pierdo esa fuerza me apoyo en el cariño de mi familia y de mis amigos», aseguró el legendario portero en una de sus últimas apariciones en un Foro Luis de Carlos de la Fundación Real Madrid. «Haber llegado al Real Madrid para mi fue extraordinario y haber terminado mi carrera como trabajador también es extraordinario», confesó repasando su larga historia en la entidad madridista en la que pudo convertirse en una leyenda para uno de los mejores clubes del mundo.

Una vida de blanco

Miguel Ángel, conocido como ‘El Gato’, vistió la camiseta del Real Madrid durante dieciocho temporadas, desde 1968 hasta 1986, ganando 2 Copas de la UEFA, 8 Ligas, 5 Copas de España y 1 Copa de la Liga. En la temporada 1975-1976 ganó el Trofeo Zamora. Con el Real Madrid disputó un total de 346 partidos. Llegó procedente de la AD Couto y jugó una temporada como cedido en el Castellón.

Miguel Ángel fue internacional con España en dieciocho ocasiones y formó parte de la selección española en dos mundiales: Argentina 78 y España 82. Estuvo vinculado al Real Madrid prácticamente durante toda su vida. Además de las dieciocho temporadas como jugador y tras colgar las botas el 30 de junio de 1986, desempeñó diferentes responsabilidades como delegado del primer equipo, entrenador de porteros y director de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid.