El 9é Campionat Autonòmic Individual al 4 i Mig de frontó - Trofeu Diputació de València 2024 va encetar la competició a la primera categoria de cap de setmana.

Adrián de Quart va ser qui va obtindre la victòria més àmplia, davant el seu company de club Christian, per 32-12. Per la seua part, Pasqual de la Pobla s’imposà per 32-20 a Adrián de Museros. Els dos guanyadors encapçalen la classificació del grup A amb 3 punts.

Al grup B, el líder és Gaizka, que va superar a Vicent de Moncofa per 32-21. A l’altra partida, el resultat va ser prou més igualat, ja que Albert de Tavernes sumà 2 punts davant Roberto de Beniparrell -qui s’emportà 1- després del 32-28 final.

La segona jornada enfrontarà, al grup A, a Adrián de Museros contra Adrián de Quart, d’una banda (diumenge, 11:00 hores), i a Christian i Pasqual, d’altra (10:00 hores). Al grup B, Roberto i Gaizka (diumenge, 12:00) s’amidaran en una de les partides, mentre que Vicent i Albert protagonitzaran l’altre duel.