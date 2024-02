Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid ha comparecido en rueda de prensa antes de enfrentarse este sábado (18.30 horas) al equipo revelación de esta temporada: el Girona. Dos puntos separan a los dos mejores equipos de LaLiga en la tabla, con ventaja blanca. Así, una victoria de los de Míchel, que solo han perdido ante los blancos en Montilivi, supondría dar un golpe sobre la mesa en cuanto al liderato se refiere.

Por su parte, un triunfo de los blancos situaría a los de Ancelotti a una distancia de cinco puntos, cada vez más cerca de levantar el campeonato, pero sin mucho entusiasmo, o eso trata de transmitir Carletto. "Quien gana mañana, toma ventaja. Pero LaLiga es muy larga, se decidirá más adelante, pase lo que pase. Cuanto antes lleguemos a los 80 puntos, antes estaremos cerca de ganar", decía el entrenador blanco.

Está siendo una temporada con muchas sombras en forma de lesiones en la capital blanca, que aprecen jornada tras jornada. En esta línea, Nacho se ha quedado fuera de la lista, lo que deja a la defensa blanca huérfana, tras las lesiones de Alaba y Militao de largo alcance, unidas a la reciente contusión en el muslo izquierdo de Rüdiger. A pesar de ello, el italiano ha confirmado que Rüdiger y Vinicius sí que estarán en la convocatoria para el crucial encuentro en el Bernabéu, aunque no ha garantizado su titularidad: "Rüdiger ha entrenado hoy y tiene buenas sensaciones; si se encuentra bien, a tope, jugará mañana, si no, no lo arriesgaremos, aunque es una parte de cuerpo sin riesgo. Vinicius está bien", explicaba Carletto, refiriéndose a la contusión en el muslo izquierdo que sufría el central alemán y a la contractura cervical del brasileño.

La ausencia de Míchel

"Un partido exigente ante un equipo que lo ha hecho mejor que todos. Les tenemos mucho respeto", así definía el italiano al Girona, que comparecerá sin Míchel, sancionado el técnico con tarjeta roja en el último partido ante la Real Sociedad. En medio de un ambiente repleto de acusaciones cruzadas y de quejas a los árbitros, el técnico blanco ha reconocido que "un poco más de compresión le podía haber permitido estar en el Bernabéu". A pesar de ello, el italiano le ha restado importancia a la ausencia del entrenador rival en el banquillo: "Creo que no es determinante. Aquí he fallado dos partidos, uno lo ganamos por ocho goles y otro terminamos ganando LaLiga".

Por si el ambiente no estaba caldeado de por sí, en las últimas semanas ha aparecido en Madrid una pancarta que rememoraba el trabajo del equipo ya apodado 'Leicester español', con el lema 'Cuando el curriculum no lo es todo'. Cuando le preguntaban sobre si esta lona del Girona suponía un dardo directo a su equipo, Ancelotti ha sacado el humor de su chistera: "Tienen el dinero para alquilar el espacio en Madrid que no es barato".

Si hay un jugador del equipo catalán sobre el que los blancos tendrán la lupa puesta Miguel Gutiérrez, lateral blanco cedido en el Girona, que ha vuelto a entrar en la órbita del Real Madrid y del que Ancelotti considera que "ha progresado mucho, le ha venido muy bien está experiencia con el Girona. Obviamente en el verano tomaremos una decisión junto al Girona y al jugador".

La tarjeta azul y la renovación de Kroos

Una de las noticias de esta semana ha sido la futura implementación de la tarjeta azul en el fútbol mundial, bien recibida por unos, mal vista por otros, como es el caso del entrenador del Real Madrid: "No sé si servirá para simplificar un reglamento que cada año es más complicado. No sé si la tarjeta complica aún más el trabajo del árbitro".

Existen dos preguntas que vienen siendo fijas e indispensables en las últimas ruedas de prensa de Carlo Ancelotti. En primer lugar, la renovación o retirada de Toni Kroos, que hace sacar el lado más melancólico de Carletto. "Cuando pienso que se puede retirar en cuatro meses, se me viene a la mente que si lo hace tiene carácter. Pero es una decisión que tomará en el momento justo y de la mejor manera. Si es verdad que su madre le ha recomendado que renueve, a los padres hay que hacerle caso", bromeaba.

La otra cuestión obligada es la que abre el debate en la portería blanca. En este sentido, Lunin ya ha jugado tres partidos seguidos, mañana podría ser el cuarto, aunque el italiano no ha dejado nada claro: "El tema de los porteros nació con la baja de Kepa en el mes de noviembre, para mí no es difícil el que juega, es difícil elegir el sustituto".