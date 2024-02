Ilia Topuria (14-0-0) lo tiene claro. No hay rival que se le resista y Alexander Volkanovski (26-3-0) no va a serlo. "Le ganaré en el primer asalto por K.O:", dijo este jueves en una entrevista en la 'COPE'. El 'Matador' afronta la 'fight week' con la seguridad de que le arrebatará el cinturón al peleador australiano sin sufrir demasiado porque trae "los deberes hechos desde España".

El luchador hispano-georgiano asegura que su seguridad no es falta de respeto por su oponente. "Ha sido campeón del mundo por alguna razón, libra por libra, ha defendido el título 5 veces y viene invicto en peso pluma (menos de 65,800kg). Hay que darle crédito y mostrarle un respeto, pero ese respeto es el que muestro yo todos los días entrenando duro y siendo el primero en llegar al gimnasio y el último en irme", afirmó Topuria.

Topuria es un provocador nato. El careo es uno de sus momentos fuertes en los que saca la baza de su chulería para amedrentar a sus rivales, pero en esta ocasión ni siquiera ha esperado al próximo viernes. Para el 'matador', el combate principal de la UFC 298 que tendrá lugar en el Honda Center de Anaheim California, ya está decidido. "Volkanovski solo tiene que presentarse. El resto lo haré yo", aseguró el peleador.

K.O en el primer 'round'

"Va a ser en el primer asalto. Estoy súper convencidodo. No me he preparado solo en este campamento, he visualizado este momento a lo largo de mi vida. Llevo toda la vida preparándome así que sé las habilidades que tengo y de lo que soy capaz", aseveró. Ahora, a menos de una semana del combate, Topuria está centrado en el recorte de peso y llegar con la mejor condición física posible al octógono. "Es la vez que llevo mejor el recorte, estoy solo 8 kilos por encima", dijo el peleador.

Volkanovski es uno de los mejores peleadores de la historia, y tampoco ha estado callado ante las constantes provocaciones de Topuria. Hace unos días, el peleador australiano ya avisó al español de que no iba a ponérselo fácil. "Quiero avergonzarlo. Quiero demostrarle que hay niveles y que pase vergüenza después de todo lo que ha dicho. Se va a tragar sus palabras. Al final me lo agradecerá", afirmó el actual campeón de la UFC de la categoría peso pluma.

La derrota frente a Majachev

El australiano afirmó que está completamente recuperado de la derrota sufrida el 21 de octubre del año pasado ante Islam Majachev, donde una 'high kick' en el primer asalto del daguestaní apagó las luces de Volkanovski de manera fulminante. El K.O. en aquel encuentro es agua pasada para el australiano. "Estuve en un momento vulnerable, pero es parte de este deporte. Voy a demostrar al mundo que estoy recuperado. Voy a recordarles a todos el campeón que llevo siendo desde hace ya tiempo y el campeón que sigo siendo".

La rivalidad entre los dos peleadores va tomando niveles más altos con el paso de los días. Ambos están deseando demostrar todo lo que prometen en sus agresivas intervenciones mediáticas.