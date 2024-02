La 40ª Lliga de Llargues - Trofeu Diputació d’Alacant comença aquest cap de setmana a Calp, Parcent, Relleu i Benidorm. Un total de 41 equips buscaran el seu lloc en la final per aconseguir el títol aquest 2024. Pel que fa la primera categoria, seran 8 els equips que disputaran aquesta lliga. El tret d’eixida en primera, es dona aquest dissabte 10 de febrer amb la partida que es disputarà al carrer de Calp a partir de les 15:30 entre l’equip local i Top Recambios Castells. El diumenge es jugaran les tres partides restants. La partida entre Parcent i Orba es jugarà a les 15:45. A les 16:00 es jugaran dos partides simultànies, una a Relleu en la que s’enfrontaran front Sella, i l’altra que serà entre Benidorm i Mutxamel i es jugarà al carrer de la Marina Baixa. Pel que fa a la 32 Lliga de Palma, 38 seran els equips que hi participaran. En primera categoria, els primers en començar la lliga seran els equips d’Orba i Tibi el dissabte a les 15:30 al carrer de la Marina Alta. El dissabte a les 16:00 s’enfrontaran Sella i Benidorm. Per altre costat, també a les 16:00 del dissabte es jugarà la partida entre CPV JVRC El Nel de Murla i Laguar A al carrer de Murla. Per finalitzar aquesta primera jornada, el diumenge a partir de les 16:00 competiran Laguar B contra GRE Pilota Relleu.