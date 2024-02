La histórica temporada del Girona de Míchel Sánchez, ausente en el banquillo del Santiago Bernabéu por sanción, encara la prueba más dura ante el único equipo que lo derrotó en LaLiga, el Real Madrid, en el duelo de ‘invictos’, un inesperado pulso por el liderato a inicio de curso, pero que tras 23 jornadas asegura el espectáculo con dos equipos de clara vocación ofensiva. El Real Madrid y el Girona, primero y segundo de LaLiga EA Sports con 58 y 56 puntos, respectivamente, protagonizan un duelo grandioso. Importante pero no decisivo de cara al título para Ancelotti, por supuesto para Míchel, quien pese al nivel superlativo de su equipo, no incluye en su mensaje la opción de pelear por el campeonato. Acabar en puestos Champions ya es una gesta. Pero la realidad es que al Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid no ha perdido ningún partido, llega un Girona también invicto de visitante.