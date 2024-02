La Liga Endesa para por la Copa del Rey, pero el Valencia Basket no logró irse con buenas sensaciones al torneo de Málaga al caer ayer en Miribilla en un partido en el que la defensa no estuvo a su nivel habitual y en el que los locales abrieron brecha desde el primer cuarto para mantener después unas rentas suficientes como para no ver peligrar su victoria. Un serio aviso para la Copa, donde la concentración deberá ser máxima desde el primer minuto para pasar a las semifinales.

Con Jared Harper descartado para cumplir con la normativa de cupos en ACB y las lesiones de Boubacar Touré, Brandon Davies y la más reciente de Xabi López-Arostegui, Álex Mumbrú afrontó el partido con 11 jugadores, apostando de inicio por Kevin Pangos, Chris Jones, Justin Anderson, Damien Inglis y Nate Reuvers. El base canadiense anotaba el primer punto taronja tras un mate de Killeya-Jones, quien sería una pesadilla para los taronja en un primer cuarto en el que aprovechó las bajas interiores de los de Mumbrú para sumar sus primeros 8 puntos, seis de ellos al inicio del partido. Pero el Valencia BC no tardó en reaccionar de la mano de Justin Anderson, quien con dos triples ayudó a pasar del 6-1 inicial al 6-9, con puntos también para Inglis. Sin embargo, cuando parecía haber cambiado la dinámica del encuentro, Rabadsesa y Smith, desde el 6,75, volvieron a abrir una pequeña brecha que se esfumó poco después tras acciones de Pangos e Inglis. La amenaza exterior de los locales, sin embargo, seguía sin encontrar oposición y Smith y De Ridder volvieron a catapultar a los de Ponsarnau en el marcador, hasta obligar a Mumbrú a parar el paritdo con 23-15 a falta de 1:34 para el final del primer cuarto. Un triple de Ojeleye pudo reducir diferencias antes del segundo período, pero los cinco puntos consecutivos de Hornsby hicieron que la ventaja del Surne Bilbao se mantuviera en 10 puntos (28-18). Un intercambio de canastas en la reanudación mantenía la desventaja taronja en la barrera de los diez puntos, pero dos pérdidas consecutivas de los taronja llevaron a Mumbrú a parar el partido Jones anotaba en la vuelta a la pista, pero los visitantes no encontraban el aro con facilidad y salvo los puntos que llegaban en cuentagotas desde la línea de tiros libres, los fallos se sucedían en los lanzamientos, mientras el Surne Bilbao abría brecha por medio de Andersson, Kullamae, de Ridder y Smith, quien puso el 42-28 que era la máxima diferencia del partido hasta ese momento. Eso sí, cuando peores sensaciones había en la pista, dos tiros libres de Anderson y un triple de Jones permitieron irse al descanso por debajo de la barrera psicológica de los 10 puntos (42-33). Los malos porcentajes de dos (con un 33%) lastraban las opciones de remontada taronja, pero con toda la segunda parte por jugar, había tiempo para cambiar la dinámica. El liderazgo de Jones y Ojeleye Sin Brandon Davies, el Valencia Basket necesitaba el liderazgo y el talento de Chris Jones y de Semi Ojeleye para recortar diferencias y fueron ellos quienes asumieron la responsabilidad anotadora en un tercer cuarto en el que el Valencia Basket llegó a ponerse a seis puntos (59-53) a pesar de seguir sufriendo para frenar a un Killeya-Jones que cerró el tercer cuarto con 18 puntos. El partido estaba más abierto que nunca, pero Kullamae y cinco puntos consecutivos de Pantzar volvieron a alejar a los locales (67-55), obligando a un nuevo tiempo muerto de Mumbrú. Un 2+1 de Pradilla lo compensó Kullamae con un nuevo triple, que dejó el 12 a falta del último cuarto (70-58). Con Jones y Ojeleye de nuevo en pista, gran parte de las esperanzas taronjas pasaban por sus manos, pero aunque siguieron sumando junto a Inglis, Claver y Robertson, una nueva amenaza complicó la remontada taronja, con un Pantzar que sumaba dos nuevos triples para mantener una cómoda ventaja para los locales. Sin reacción final Eso sí, la remontada se convirtió en poco menos que un imposible cuando el extaronja Hlinason anotó de gancho tras un triple de Kullamae que puso el 87-72 a falta de tres minutos para el final. Kullamae, en racha en el último cuarto, hurgó más en la herida taronja, con un Valencia Basket que se fue de Miribilla con un 93-78 que supone un serio aviso antes de la Copa, a la espera de que pueda llegar a tiempo alguno de los lesionados.