«Las licencias son válidas»

El Ayuntamiento de Valencia respondió ayer a los escritos presentados en diferentes ocasiones por parte de Miguel Zorío solicitando la caducidad de las licencias de obra del Nou Mestalla por la inactividad del club, así como por su nula voluntad por reanudar el trabajo en la Avenida de las Cortes Valencianas. En dicha respuesta, el consistorio desestima la petición del exvicepresidente del Valencia CF y responsable de la plataforma Marea Valencianista y disipa cualquier duda al respecto de si las licencias de obra concedidas al Valencia por parte de la administración pública siguen vigentes. Lo están, al menos según el consistorio. El siguiente paso es el de presentar este asunto al Tribunal Contencioso Administrativo que es el que valorará si las licencias de las que es titular el club son válidas o no lo son.

En la página siete de dicho informe, el Ayuntamiento expone la siguiente frase: «Dicha actividad por parte del titular de la licencia impide apreciar la concurrencia de una inequívoca voluntad por parte del mismo de abandonar la obra y su proyecto de construcción, no concurriendo, por tanto, uno de los requisitos exigidos por la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo para que sea posible aplicar el instituto de la caducidad» en referencia a una serie de movimientos efectuados por el club en los últimos años que enumera en páginas anteriores.

Además, expone que «la Administración tiene el deber de resolver las distintas solicitudes de modificación de licencia que se han ido presentando en los últimos años por el titular de la licencia» en relación a esas solicitudes que se detallan en el informe que el Valencia ha ido realizando con el paso de los años, entre ellas las que señalan cambios técnicos en el proyecto referentes a la cubierta y demás elementos del Nou Mestalla. Y es que según el informe elaborado por parte del Ayuntamiento de Valencia, en su página seis, que «la licencia subsiste en tanto no se declare formalmente su caducidad una vez seguido el procedimiento establecido al efecto que requiere de la plena intervención del interesado» y que debe existir una «inequívoca voluntad» del titular de abandonar la actividad para que se pueda efectuar esa caducidad en las licencias, una situación que según el consistorio no se ha dado y es el motivo por el que se mantienen vigentes. Asimismo, explican que se han presentado «nuevos proyectos de obra y actividad tanto el 24 de febrero de 2022 y el 9 de junio de 2022, como el 21 de abril de 2023» por parte del titular de las licencias, es decir, el Valencia, pero que a día de hoy no han sido resueltas por parte del consistorio.

Por último, en este informe también se expone que el último movimiento del Valencia CF en términos urbanísticos se realizó el 30 de enero de 2024 con una solicitud de modificación de la licencia urbanística y de actividad que engloba «tanto lo ya ejecutado como lo que resta por ejecutar para la total terminación de la obra y la apertura de la actividad».

Chantaje mundial

Más allá de la validez de las actuales licencias de obra, el quid de la cuestión en la relación entre el Valencia y la Administración Pública es que lo que quiere Peter Lim es recuperar los aprovechamiento urbanísticos que recogía la ATE y que deberán ser recogidos en un convenio que el Ayuntamiento solo le concederá al club si cumple con una serie de requisitos técnicos (aforo, condiciones, servicios...) y después de la moción presentada a la comisión de urbanismo, también que avale en su totalidad lo que cueste acabar el estadio a fin de evitar que se vuelvan a parar en el futuro. Dicha cuantía la determinará la auditoría externa que los diferentes grupos municipales (votos a favor del Partido Popular, VOX y Compromís y la abstención del Partido Socialista) acordaron realizar y que expondrá lo ya invertido y lo que queda por invertir en el solar de Cortes Valencianas. El movimiento no ha gustado a Lim, que está utilizando la candidatura de Valencia para ser subsede del Mundial de 2030 como arma para meter presión a las instituciones y que sean más laxas.