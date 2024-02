Un reto ‘casi imposible’ para el Levante con los números en la mano

La categoría de plata del fútbol español, de las más competitivas del panorama internacional, es una verdadera lucha encarnizada. Pocos equipos quieren militar en su interior, de la misma manera que un porcentaje considerable de sus integrantes quieren ascender a la máxima categoría nacional. En el Ciutat de València nadie busca una temporada más bañada en plata. Ni mucho menos, extender el periplo en Segunda después de quedarse a unos pocos segundos de tocar el cielo de la élite. Pasadas 28 jornadas, y a falta de un tercio de competición, el Levante busca una reválida y quiere intentarlo nuevamente. Sin embargo, e independientemente de que tenga un partido menos, la distancia con la promoción de ascenso no es la deseada. Por delante de los levantinistas hay cuatro puestos que batir hasta alcanzar la sexta posición, a día de hoy, también, a cuatro puestos de diferencia. Y, pese a que aún queden tres meses para que finalice la liga regular, los de Miñambres no tienen que escatimar ni jugar con los tiempos. Deben ir a por todas hasta el último segundo. Y es que desde que se cambió el formato en Segunda División en 2010/11, quince equipos, que no estaban en playoff tras la jornada 28, se clasificaron. Solo tres ascendieron a la máxima categoría del fútbol español. Eso demuestra que la situación actual granota se asume como un reto casi imposible.