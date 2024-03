Pradilla, de taronja al menos hasta 2027

El Valencia Basket no ha querido jugar con fuego y aunque tenía la opción de ampliar un año el contrato de Jaime Pradilla al final de esta temporada, ha logrado cerrar hasta 2027 el acuerdo de renovación con el internacional español, asegurándose así el futuro inmediato de uno de los cupos más codiciados en la Liga Endesa, con apenas 23 años y cuatro temporadas de experiencia de taronja.

Una operación en la que se empezó a trabajar en la segunda mitad de febrero y que se ha cerrado en tiempo récord, para evitar distracciones y las tentaciones que pudieran llegar de otros grandes clubes españoles y europeos.

Cabe recordar que, a pesar de su juventud, el interior aragonés está atravesando su cuarta temporada defendiendo la elástica taronja y recientemente ingresó en el Top-20 en el histórico de partidos disputados con el Valencia Basket con 218 encuentros jugados hasta el momento.

Con su buen rendimiento en las últimas semanas y especialmente desde que el Valencia BC empezó a tener problemas por lesiones en el juego interior, esta temporada Pradilla ha subido sus prestaciones en la eficacia en el tiro de dos puntos y especialmente en su contribución al rebote, lo que le está permitiendo hacer sus mejores números de siempre en la Euroliga. Desde el mes de febrero, ha dado un paso adelante ayudando además en la posición de pívot y ha subido sus números hasta los 5,2 puntos con un 61,7% en tiro de dos, 4,6 rebotes y 8,2 de valoración en los últimos nueve partidos.

Tras rubricar el contrato que extenderá su experiencia taronja hasta un mínimo de siete temporadas, el ala-pívot aragonés se mostraba «muy contento por la confianza que me da el club, que me da toda la gente todos los días. Contento de poder seguir en este gran club y en esta gran ciudad que me da todo su apoyo todos los días».

Pradilla ha evolucionado desde el joven que llegó a Valencia en 2020 hasta el internacional absoluto con España que es en la actualidad en una evolución que va a seguir haciendo como taronja: «Al final lo que buscaba al venir aquí con 19 años es ir creciendo poco a poco. Sabía que era un paso muy grande pero también que con trabajo y esfuerzo podría cumplir uno de mis sueños. Estoy agradecido al club por confiar en mí, por ayudarme a seguir creciendo. Y contento de, con estos tres años, poder ver el pabellón nuevo lleno».

Conexión con Arbalejo

Curiosamente, Jaime llegó a las categorías inferiores del Zaragoza en categoría infantil de la mano de Luis Arbalejo, con el que ahora se ha reencontrado en el Valencia Basket, donde es el actual director deportivo del primer equipo masculino.

Aunque esta ampliación hasta 2027 lleva la vista al futuro a medio y largo plazo, Pradilla pone la vista en el futuro inmediato, con la recta final de su cuarta temporada como taronja: «El equipo está bien, está con ánimos. Ayer demostramos contra el Barça que tuvimos muy buenos minutos. Estuvimos muy bien durante mucho rato. Es verdad que en la segunda parte tuvimos ahí un pequeño bajón pero el equipo está con ganas, tiene hambre por todo y tiene esas ganas por estar en lo más alto de la Liga ACB, que es muy importante para nosotros, y de pelear para intentar estar en ese playoff o play-in de la Euroliga».