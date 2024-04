«La selecció és una pinya amb un nivell excel·lent»

Tancada l’exitosa etapa com a seleccionador de Vicent Molines, després de la seua elecció com a president de la Federació, el nou trio pren el relleu amb l’experiència del passat Mundial d’Alzira.

Garrido i Arnau ja compartiren periple mundialista amb Molines, mentre que Giner ja va ser segona entrenadora amb l’ara president. En altres paraules, els tres tenen un ampli recorregut com a tècnics i coneixen perfectament als 11 xics i les 6 xiques que formen part de la convocatòria per aquest Europeu, pilotaris amb els i les quals han treballat també en les categories joves del nostre combinat.

Com valora el cos tècnic la llista que ha confeccionat de cara a l’Europeu?

És una convocatòria on la majoria de jugadors i jugadores ja van estar en el Mundial d’Alzira de l’any passat i, per tant, venen ja formats per a aquestes modalitats. En general, tots i totes tenen molt bon nivell i són molt competitius.

Dins dels canvis de la llista, hi ha dos absències obligades de peces clau, com Puchol i Mar. Com poden afectar?

Les baixes de Puchol i Mar són molt importants, però hem provat diferents jugadors i el seu bagatge d’adaptació a les diferents modalitats és molt gran. Pensem que les noves incorporacions tenen un nivell excel·lent i que respondran a les necessitats de la selecció.

Dins de les incorporacions, heu fet una aposta per Lluís de la Vega, que no va poder disputar la lliga CaixaBank per lesió.

De la Vega és un jugador molt vàlid, polivalent. Té les dos mans, s’adapta perfectament a la canxa, té molta idea i fa molta pinya. Estem molt satisfets i pensem que pot rendir al millor del seu nivell.

Altra de les novetats és Clara. Amb només 17 anys és una de les 6 elegides.

Esperem molt d’ella. És molt polivalent, molt ràpida, pot desenvolupar un paper molt important jugant en punta. Clara ve formada de les categories joves i ve disposada a donar-ho tot.

Ara mateix, el cos tècnic de la selecció és un triumvirat, amb Juanma Garrido com a cap visible, però dins d’un equip amb Ana Giner i Arnau Oliver. Com és el vostre funcionament?

Som un equip molt unit, ens compensem perfectament els tres. Tenim una visió de les diferents modalitats molt gran i, a més, comptem amb l’experiència del passat Mundial. Entre els tres prenem les decisions. Ens reunim, consensuem posicions de jugadors i jugadores, en alguns moments no tenim el mateix pensament en totes les decisions, però aportem i al final sempre hi ha un consens en qualsevol decisió entre nosaltres».

La Comunitat Valenciana, sempre que es presenta un campionat europeu o mundial, és una de les candidates al títol. Està d’acord el cos tècnic amb això?

La nostra selecció, a l’igual que altres com Països Baixos, Bèlgica o el País Basc, parteix com a favorita, però no ens agrada tindre eixe paper ni considerar-nos superior a ningú. El nostre objectiu sempre és ser el màxim competitius possible, adaptar-nos a cada partida i a cada selecció i fer-lo el millor que puguem.

La pilota portuguesa o frontó portugués és la modalitat autòctona d’aquest Europeu. Quina preparació s’ha fet i com pot influir en el desenllaç del campionat?

Nosaltres, en diferents entrenaments, hem intentat adaptar-nos i simular una canxa de pilota portuguesa per tal de preparar la modalitat. A més a més, hi portem gent molt bona en frontó: De la Vega, Pere Roc, Salelles, Seve o Sacha s’adapten perfectament. És una modalitat que pot ser decisiva en el còmput final de puntuacions per a guanyar l’Europeu, i per tant és molt important i s’ha de tindre molt en compte.

Què pot esperar la gent aficionada a la pilota per part de la selecció en aquest Europeu?

La selecció és un grup molt unit. Els jugadors i jugadores participen el dia a dia en diferents competicions, conviuen dia a dia i això fa que a l’hora de preparar els entrenaments, de fer les concentracions i de treballar dia a dia siguen una pinya, es nota que formen un grup cohesionat i compacte. Després els resultats poden acompanyar o no, però no tenim dubtes que la selecció ho donarà tot per a tornar a donar alegries a la gent i arribar el més alt possible».