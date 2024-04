Cambio de ciclo con la presión del play-off

Ya sin Álex Mumbrú en el banquillo y con la Euroliga apartada tras quedarse sin opciones de play-in, el Valencia Basket inicia hoy en La Fonteta una nueva etapa con Xavi Albert, pero con la presión de dar la vuelta a la situación para no ver peligrar la clasificación para el playoff en la Liga Endesa. Y además, contra un rival directo como el Baskonia, que llega noveno a sólo una victoria de los taronja, que son séptimos.

Por ello y por la necesidad de recuperar la comunión con la afición tras un último partido para olvidar ante el Asvel en la Euroliga, tanto el nuevo técnico como los jugadores piden el apoyo de La Fonteta y a su vez se conjuran para dar el máximo y dar una alegría a la afición.

Horas antes de su debut en el banquillo, Xavi Albert destaca que «estamos centrados sobre todo en limpiar la cabeza y quitarnos el último partido lo más pronto posible. Tenemos la oportunidad de hacerlo en casa, de recuperar sensaciones, de quitarnos esa sensación del nivel mostrado el otro día, que no es el que refleja el trabajo de estos jugadores y este staff hasta el día de hoy. Tenemos muchas ganas de volver al campo. He vivido las mejores noches en la Fonteta y sé la diferencia que hay cuando este campo anima, empuja. Cuando hay esta sinergia entre público y equipo. Estoy convencido de que todo el mundo cuando viene quiere vivir ese tipo de experiencias. Tenemos una deuda con nuestra gente. No solamente a nivel de esfuerzo, de jugar un mejor baloncesto. Si conseguimos generar esas dinámicas y que los jugadores se encuentren cómodos en el campo intentaremos poder vivir una gran noche contra un gran equipo con la Fonteta empujándonos».

En una línea similar se manifiesta Jaime Pradilla, Por su parte, el ala-pívot Jaime Pradilla señalaba que «estamos jodidos, estamos en una situación difícil. Tenemos un partido muy importante y lo único que queremos es cambiar esta dinámica. Y empezar desde un juego más dinámico y más alegre. Que la gente venga, se lo pase bien y que disfrute con nosotros como nosotros disfrutamos con ellos. En cuatro años he vivido aquí momentos muy bonitos, en los que he sentido el calor de la Familia Taronja. Los necesitamos más que nunca, para nosotros el partido es una final. Los cuatro partidos que nos quedan en casa son muy importantes y les necesitamos. Que vengan a ayudarnos, a apoyar y nosotros vamos a intentar dar todo de nosotros para que disfruten con un baloncesto bonito».

Sobre su debut como primer entrenador, Xavi Albert destaca que «es un sueño poder debutar contra Baskonia en casa. Viene jugando un excelente baloncesto. Así se han ganado la plaza para jugar el play-in de la Euroliga. Pero más allá de lo que preparemos específicamente contra ellos tenemos las ideas puestas en mejorar nuestro juego, en recuperar sensaciones, recuperar feelings».

La última incorporación taronja, el pívot Alpha Kaba, ha sido inscrito en la Liga Endesa y está a disposición del técnico para poder estrenarse en un partido en el que son baja segura el lesionado de larga duración Boubacar Touré y el base Kevin Pangos con una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Con 14 jugadores disponibles, el técnico taronja deberá dejar fuera a dos de sus jugadores, uno de ellos necesariamente un extracomunitario. El precedente más reciente se jugó en Vitoria en Euroliga y acabó con victoria valenciana por 62-77.