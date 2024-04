Xavi Albert, ante el modelo a seguir de Pedro Martínez

El Valencia Basket visita mañana al Baxi Manresa en un partido clave de cara a poner pie y medio en los playoff de la Liga Endesa, ya que el rival es octavo a dos triunfos de los taronja y una victoria con average favorable podría dejar sentenciada la clasificación a falta de tres jornadas por jugar.

Eso sí, al margen de la importancia de la victoria, será también un encuentro especial para Xavi Albert, quien se enfrenta por primera vez como primer entrenador taronja a uno de sus grandes referentes en los banquillos, Pedro Martínez.

De hecho, ayer afirmó que el partido de mañana ante Manresa le resulta «muy interesante» para saber si su equipo puede «acoplarse» a un ritmo de partido «más dinámico», como el que juega el BAXI Manresa de Pedro Martínez, el mismo que Albert ha intentado implantar desde que se hizo cargo del primer equipo.

«Un juego más dinámico»

«Por el tipo de ritmo, por la velocidad de juego, por el dinamismo de acciones, tratamos de hacer un juego más dinámico y será un partido muy interesante para ver si podremos acoplarnos y dominar el ritmo de partido», insistió Albert, que expuso que este será un partido clave «para asentar las posibilidades de playoff ante un rival directo» como el Manresa.

El técnico valenciano reconoció estar influido por la labor en el banquillo de Pedro Martínez durante su etapa en el conjunto taronja con un estilo similar al que quiere implantar ahora.Pedro fue un antes y un después en la manera que me planteaba entrenar y me abrió las puertas de ciertas cosas que quiero implantar: No es nada nuevo decir que Pedro es de los entrenadores que más me han impactado», señaló Albert.

Pese a ello, asegura que no va a cambiar su idea de juego en función del rival. «En estas últimas semanas he reforzado la idea en la plantilla de que no vamos a cambiar lo que queremos ser en función del rival, aunque, por supuesto, estaremos pendientes de las individualidades del Manresa».

Sí ayuda el hecho de haber tenido una semana limpia para trabajar este partido. «Tener una nueva semana limpia de partidos nos impulsó a estar más cerca de lo que queremos llegar a ser a final de año, aunque el Manresa es «un gran reto. Me está gustando la intención a la hora de hacer las cosas y también la velocidad a la hora de captar ciertos detalles».

Del mismo modo, recalcó que su objetivo es tener más posesiones, reforzar la autoestima de los jugadores y conseguir «un juego más sencillo y vertical» y agradeció que los jugadores tengan «la confianza» en estos primeros partidos con Albert como técnico tras la marcha de Álex Mumbrú. Albert, además, destacó el papel de Jones como generador del juego, buscando más el pase que el bote.