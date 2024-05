Aplazado el Gran Premio de Kazajistán de MotoGP por las graves inundaciones

Iba a ser una de las novedades que planteaba el calendario de la temporada 2024 del Mundial de Motociclismo, pero puede que nunca llegue a celebrarse. Este viernes, Dorna, la FIM y la IRTA, han anunciado que el Gran Premio de motociclismo de Kazajistán, previsto del 14 al 16 de junio, no podrá llevarse a cabo en dicha fecha, según argumentan, por las graves inundaciones que sufre la región.

"Las condiciones climáticas sin precedentes causaron una serie de inundaciones en Asia Central, que han provocado la declaración del estado de urgencia en Kazajistán y los desplazamientos de población", subrayó el organizador del Mundial, Dorna Sports, en el comunicado oficial en el que trasladó sus condolencias a los kazajos. "Sería irresponsable para MotoGP añadir otra carga a las autoridades y a las infraestructuras mientras aportan ayuda a decenas de miles de personas en el país", añadió el escrito.

Así, su celebración se ha dejado en el aire, y quedará ligada a que puedan darse las condiciones óptimas tanto climáticas como sociales para que se dispute la carrera en el circuito que iba a convertirse en el 74ª trazado oficial en llegar al calendario. "La nueva fecha se anunciará cuando sea confirmada", señaló Dorna. Una afirmación poco concreta con la que la organización evita pillarse los dedos y que deja el escenario abierto a que finalmente pueda no llegar a celebrarse.

Dudas en el paddock

A pesar de las intenciones de la organización del Mundial de visitar esta primavera por primera vez el Autódromo kazajo, la incorporación del trazado a la competición no acababa de presentarse muy clara para los habitantes del paddock. "Muchos no compraron billetes y la mayoría de quienes los adquirieron, lo hicieron con seguro de devolución", afirman fuentes conocedoras de la situación.

Si finalmente no llegara a disputarse el GP de Sokol, se sumaría a la cancelación de la cita argentina en Termas de Río Hondo, que debía haberse disputado al principio de la temporada pero fue eliminado. En este caso, en cambio, el encuentro sí fue directamente cancelado "debido al entorno actual" en el país, según justificaron Dorna y la FIM en enero, por no poder "garantizar los servicios necesarios para que el Gran Premio se lleve a cabo". Básicamente, entonces, el Gobierno de Javier Milei, inmerso en una gravísima crisis económica, no pudo aportar el dinero solicitado por contrato como una de las partes de la organización del GP y tanto la FIM como Dorna decidieron excluirlo del calendario hasta 2025.

Con la anulación del Gran Premio de Argentina y el aplazamiento a una fecha sin determinar de la carrera en Kazajistán, el calendario de la MotoGP contaría por el momento con 20 pruebas confirmadas, de las que ya se han disputado cuatro.