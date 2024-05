Vollering, más líder de la Vuelta tras la victoria de Muzic en la Laguna Negra

Demi Vollering salió este viernes de la cima de la Laguna Negra con la Vuelta más amarrada y casi con un minuto de seguridad sobre su inmediata perseguidora, la corredora italiana Elisa Longo Borghini. La estrella neerlandesa es la más fuerte y con una diferencia abismal sobre todas las rivales, aunque en la cumbre soriana se le escapó la victoria ya que la francesa Evita Muzic, que se había enganchado a su rueda, la batió en el esprint final.

Quedan dos etapas, una llana y otra de montaña, este sábado es día de cierta recuperación, con probable esprint o fuga y llegada a Sigüenza, y el domingo la jornada final que visita la sierra de Guadarrama, al más fiel estilo de la ronda española masculina cuando son los hombres los protagonistas en un terreno en el que difícilmente falla, al margen del sexo, quien lleva el jersey rojo sobre la piel.

Amenaza lejana

Vollering da seguridad, quizá no se la ve tan fuerte como el año pasado, tanto en la Vuelta como en el Tour, porque el inicio de temporada no ha sido el que esperaba. Sin embargo, aunque no esté al ciento por ciento de su estado de forma le basta con poner un ritmo fuerte, atizar con su velocidad de escalada a las rivales y sin demarrar verse que tan solo la francesa Muzic, sexta de la general y por lo tanto una amenaza lejana para sus intereses, le aguanta en los últimos metros de la etapa.

Si la neerlandesa quería la etapa consiguió un botín mucho mejor como fue aumentar a casi medio minuto la ventaja con Longo Borghini, segunda de la general a 56 segundos de la líder de la Vuelta. La diferencia con el resto es abismal, por lo que se presume casi como misión imposible, salvo imprevisto de última hora, que Vollering pierda la victoria en la ronda española.

Las corredoras locales siguen sin poder brillar con luz propia principalmente porque Mavi García no consigue encontrarse como deseaba. A tres kilómetros de la cima de la Laguna Negra, cuando Vollering aumentó el ritmo de subida, la corredora mallorquina y campeona de España se descolgó para cruzar la línea de meta a 2.19 minutos. Es la 18ª de la general a 6.23 minutos de Vollering. La siguiente española clasificada es la catalana Mireia Benito a 22 minutos del jersey rojo.