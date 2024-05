Heroica ‘pole’ de Arón Canet

Arón Canet sorprendió en la clasificación del Gran Premio de Francia de Moto2 y logró su tercera pole de la temporada a pesar de no estar al cien por cien después de la caída en el Gran Premio de España y su operación hace solo dos semanas. Canet, que por el paddock se mueve aún con muletas, marcó un tiempo de 1:35.037 que le valdrá para salir hoy (12:15 horas, DAZN) desde la primera posición. Peor llegar hasta ahí no fue fácil. El de Corbera tuvo que pasar por la Q1 y, tras ponerse primero en la Q2, se fue al suelo y no pudo dar una última vuelta. Pese a su caída, nadie logró mejorar su registro. Joe Roberts, líder del Mundial, terminó segundo a poco más de una décima y Sergio García Dols fue tercero. Doblete valenciano por tanto en primera fila.

«Estoy muy contento, hemos trabajado mucho este fin de semana, paso a paso. Lo más importante era no caerme durante las sesiones por culpa de mi pierna. Hemos trabajado bien en la Q1, hemos mejorado y hemos apretado por primera vez en el fin de semana en la Q2, y hemos conseguido una pole increíble. Es bueno, pero será una carrera muy difícil para todos. Seguro que daré lo mejor de mí», dijo Arón Canet.

El piloto del CFMOTO Inde Aspar Team Izan Guevara logró su mejor clasificación en parrilla en Moto2, séptimo, con su compañero Jake Dixon undécimo. El resto de valencianos, Jaume Masià y Jorge Navarro -este sustituye a Álex Escrig- saldrán desde el vigésimo y vigésimo sexto lugar respectivamente.

El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team David Alonso logró la pole de Moto3, la tercera consecutiva. Alonso, una vez más, lideró todas las sesiones del fin de semana y logró la pole tras batir el récord del trazado que él mismo había conseguido en la última sesión de libres al parar el crono en 1:40.114. El colombiano peleará hoy (11:00 horas, DAZN) por la tercera victoria de la temporada tras su caída en Jerez, pero sus rivales no se lo pondrán fácil. El líder, Dani Holgado, se quedó a solo once milésimas de la pole y saldrá segundo; con José Antonio Rueda tercero.

Jorge Martín no dejó lugar para la duda al dominar la carrera esprint de MotoGP desde que se apagó el semáforo rojo. Gran salida de Marc Márquez, que pasó de la decimotercera posición a la sexta en el final de recta. «Ha sido sin duda una de las mejores salidas de mi vida, seguro, pues no recuerdo haber empezado el 13º y acabar la primera vuelta 4º», dijo el de Cervera. En las dos primeras curvas superó al italiano Di Giannantonio y antes de pasar por meta a Maverick Viñales, que acabó la carrera en tercera posición.

Por su parte, el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia tuvo problemas técnicos en su casi siempre infalible Ducati, al parecer con el sistema de bloqueo de la suspensión. Ese fallo le hizo perder hasta doce posiciones en la primera vuelta y, poco después, se salió en una curva para evitar la caída, lo que le llevó a la última posición.