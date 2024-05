El Valencia BC, cabeza de serie en el ‘playoff’

El Valencia Basket, que hace tres días ganaba al Real Madrid en La Fonteta, cerró la fase regular de la Liga Endesa con una abultada derrota en la pista del MoraBanc Andorra (99-71) que pese a todo le asegura la condición de cabeza de serie en el Playoff, pues acaba cuarto en la clasificación. De esta forma, tendrá el factor cancha a su favor en los cuartos de final que disputará contra el UCAM Murcia, quinto clasificado, y que abrirá en La Fonteta el sábado 18 (18:00 horas). El segundo partido en Murcia será el miércoles 22 (20:30 h.) y el tercero, de ser necesario, en València el sábado 25 (20:45 h.). En semifinales le esperaría el Unicaja o el Baxi Manresa, y no se cruzaría hasta la final ni con Real Madrid, que ha quedado emparejado con el Dreamland Gran Canaria, ni con el Barça, que a su vez se enfrentará al Lenovo Tenerife.

El MoraBanc Andorra, que acaba decimosegundo en su regreso a la Liga Endesa y que jugará en Europa, igualó el histórico general con el Valencia Basket (5-5) en una pista en la que los taronja han tropezado ya cuatro veces en sus últimas seis visitas. Sin Davies y Touré lesionados, el equipo viajó con catorce jugadores, de los que Xavi Albert descartó a Robertson y Reuvers.

El primer cuarto tuvo dos mitades muy claras, una de ligero dominio taronja con acierto en los rebotes y aprovechando el contragolpe, aunque con una ventaja de solo 4 puntos; y la otra para el Morabanc Andorra, que con un parcial de 7-0 llegó a situarse con 24-15. Eso sí, la falta de efectividad en los tres tiros exteriores lastró a los de Xavi Albert, pues su rival sí que anotó tres de sus cuatro triples. La sangría siguió en el segundo cuarto con un acertado Montero y un triple de Andric que alejó hasta los 15 puntos a los locales (32-17) mientras los taronja no encontraban el aro con una sequía que duró cuatro minutos y medio, hasta que Pangos anotó el primer triple de los valencianos (32-20). La efectividad en tiros de campo estaba todavía un 56-33 por ciento a favor de los del país de los Pirineos. Con los dos equipos pronto en bonus, el Valencia Basket fue recortando mediante tiros libres del recién renovado Ojeleye (5/5, para un total de 12 puntos), hasta cerrar un cuarto mucho más igualado con 17-16 aunque ocho abajo, con 41-33.

El tercer cuarto arrancó como el segundo, con los taronja viéndolas pasar con un parcial de 11-0 y una exhibición de Montero, que duplicó su estadística personal hasta los 24 puntos con dos nuevos triples, rozando los 40 de valoración en ese momento. Xavi Albert detuvo el partido con la máxima diferencia de 22 puntos (55-33) y el equipo encontró canasta cuatro minutos después con un triple de Jones. Pero ya estaba en bonus y sin atisbos de una sólida reacción, lo que aprovechó el MoraBanc Andorra para ampliar su ventaja hasta los 31 puntos con un parcial de 30-5 y sentenciar prácticamente el partido con 72-41 tras zanjar el cuarto con un rotundo 31-8.

El Valencia Basket no encontró tampoco en el tramo final la forma de reaccionar ante un equipo que siguió sumando con dos triples más de Montero superando su máxima anotación con 35 puntos y 47 de valoración, y pese a los cuatro triples de Puerto (2), Inglis y López-Arostegui, los mismos que en todo el partido, se llegó a un 94-53 con 41 puntos de desventaja, la máxima diferencia de todo el encuentro.

El tiro exterior mejoró con hasta ocho triples en los últimos diez minutos (un total de 12/27 frente a 10/20 del rival) pero las 18 pérdidas en conjunto, más del doble que su rival, y una defensa que se plagó de faltas muy pronto (Kaba se sentó al inicio del último cuarto con la quinta) acabaron lastrando al Valencia Basket en su despedida de la liga regular que cerró, eso sí, como cabeza de serie en los cuartos de final del Playoff gracias al resto de resultados y a su triunfo del viernes frente al Real Madrid.

Críticas de Xavi Albert

Xavier Albert, entrenador del Valencia Basket, fue bastante crítico con el partido de los suyos en el Principado. «Hoy no hemos estado en ningún momento dentro del partido». El valenciano felicitó a MoraBanc Andorra pero no buscó excusas a la derrota: «Puede que hayamos notado el desgaste tras el Real Madrid, pero no hay excusas. Las sensaciones las hemos perdido y este partido no se puede permitir por nada. Por respeto a nuestro trabajo y también por respeto a nuestra afición. Entonamos el ‘mea culpa’. Toca refrescar la cabeza y las piernas porque hoy la superioridad del MoraBanc ha sido total y hemos ido siempre por debajo». «Haremos autocrítica y ahora ya toca poner el foco contra UCAM Murcia. Acabar cuartos compaginando la Euroliga tiene mucho mérito. Eso sí, la liga ACB tiene el nivel que tiene y si no estás te puede pasar lo de hoy».