«Contamos con el factor pista y estamos listos»

Víctor Claver destaca las ganas que hay en la plantilla de afrontar el playoff por el título y cree que el equipo llega en un buen momento a pesar de la derrota del pasado domingo en Andorra. «Es tiempo de playoff, esperamos esto todo el año, contamos con el factor pista y con el apoyo de la gente todo será más fácil. Estamos preparados», destacó en rueda de prensa ayer en La Fonteta.

De la última derrota, además, cree que deben extraer una lección. «El partido de Andorra era trampa, después de haber ganado al Madrid y pensando en el playoff, aunque hicieron un gran partido. Sabemos lo que nos jugamos, el equipo va a estar más concentrado. Cuando mejores partidos hemos hecho es cuando hacemos cosas que no dependen del talento, hay cosas que son innegociables».

Pese al cansancio acumulado y el hecho de que haya jugadores con molestias, añade que «todo el mundo tiene ganas de acabar bien la temporada, ha sido dura, larga, con muchos partidos y viajes y jugadores que están haciendo un gran esfuerzo para poder ayudar al equipo. Los necesitamos a todos, hay muchos partidos, van a ser muy seguidos y no todos los días vamos a estar al 100%. Tenemos una plantilla amplia».

Aunque los taronja ganaron los dos precedentes, no olvida el capitán que el equipo sufrió en ambos duelos. «El partido de allí empezamos muy bien y luego nos hicieron un gran parcial, juegan duro, hacen faltas y consiguen muchos robos. Con Xavi hemos jugado más rápido, si defendemos bien y reboteamos irá mejor y si hay momentos de bajón hay que intentar controlarlo y que no se haga ningún parcial grande».

En cualquier caso, Claver admite que el equipo llega con mucha confianza al playoff. «Más que relajado, diría con confianza, nos lo hemos ganado, hemos hecho un último mes muy bueno salvo un par de partidos, hemos mejorado, nos hemos ganado este cuarto puesto y eso nos da más confianza y nos puede ayudar para ver las cosas que somos capaces de hacer».

Eso sí, pide no caer en el error de pensar más allá e ilusionarse por el hecho de no cruzarse con Madrid o Barça hasta una hipotética final. «No es bueno pensar más allá de los cuartos, tal y como han ido las últimas temporadas, tenemos que centrarnos en Murcia, intentar ganarles y luego que venga lo que venga. Al Unicaja, por ejemplo, les ganamos allí pero no eran el equipo que son ahora porque era muy pronto. Se han merecido ser primeros y va a ser complicado. Sería un gran error pensar que es más fácil porque Madrid y Barça están en el otro lado».

Por su parte, López-Arostegui añadió que «acabar cabezas de serie es algo muy positivo y tenemos que aprovechar el hecho de jugar con la ventaja de casa, será una eliminatoria muy física y hay que hacerse fuertes en casa».