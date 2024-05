Es defineixen les semifinals

Els XLII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana d’escala i corda celebraran la fase final autonòmica divendres i diumenge al trinquet Municipal ‘El Rullo’ de Riba-roja.

Hi participaran les escoles de La Baronia, Massamagrell, Beniarbeig – El Verger, Almassora, Sella – Relleu, Onda, El Genovés, Vinalesa, Gata de Gorgos, Benissa, Ondara i Torrent. Aquestes finals comptaran amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, la Diputació Valenciana, Caixa Popular, l’ajuntament de Riba-roja i el Club de Pilota de Riba-roja.

Els Benjamins jugaran el divendres de vesprada i els infantils, alevins, juvenils i cadets el diumenge tant de matí com de vesprada.

La jornada set del 37 Campionat Autonòmic Frontó Parelles va deixar les semifinals quasi tancades. Bvalve El Puig A va vèncer el CPV Racó La Pobla de Vallbona A per un clar 41 per 23 i marxa quart amb 8 punts, cinc més que Almussafes a falta de tres jornades. A més a més, Bvalve El Puig B va superar fora de casa el CPV Almussafes A per un ajustat 33 per 41. En el derbi entre els equips de Quart de Poblet, Ninobe Quart de Poblet A va aconseguir el triomf per un destacat 18 per 41 i se col·loca a un punt del segon, la Pobla de Vallgona. La pròxima jornada ofereix un doble duel entre els clubs de El Puig i Quart de Poblet. Ninobe Quart de Poblet A s’amidarà a Bvalve El Puig B mentre que Ninobe Quart de Poblet B s’enfrontarà a Bvalve El Puig A i la Pobla ho farà contra Almussafes.

La 40 Lliga de Llargues - Trofeu Diputació d’Alacant està a prop d’arribar a la fi. Després de 12 jornades, tres dels bitllets per a les semifinals estan assignats per a Benidorm, Castells i Parcent. El quart contendent eixirà dels equips de Relleu i de Sella.

A Primera de palma, la taula classificatòria deixa clars els quatre equips semifinalistes, però només Benidorm, líder, té clara la seua posició final. Les dos jornades que resten seran decisives per definir els duels de semifinals, on també estarán presents Murla, Tibi i Laguar A. En la próxima jornada, Benidorm i Tibi oferiran a priori el duel més igualat del cap de setmana.