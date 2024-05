Moixent, La Vall F, Bicorp i Xeraco s’avancen en semifinals

En raspall masculí, la semifinal més igualada va ser la que va guanyar el CPV Xeraco davant el CPV Gavarda. L’equip de la Costera va superar el de la Ribera Alta per un ajustat 40 per 30 que deixa tot obert per a la tornada. Els gavardins hauran de remuntar al seu carrer mentre que els xeraquers hauran d’arribar a 30 per estar en la final.

L’altra semifinal es va disputar al trinquet de Moixent entre el CPV Moixent i Coop. El Progreso Bicorp. Partida igualada en joc i prou llarga malgrat el 10 per 40 definitiu, que deixa als bicorbins amb un peu en la final, que serà al seu carrer el cap de setmana del 25 i 26 de maig.

També a Moixent es va disputar una de les semifinals de raspall femení. Les Alcusses Moixent es va imposar amb claredat a l’Ajuntament Beniparrell A. Vanessa i Aroa van saber dominar el joc i el marcador per deixar a les de l’Horta Sud en 15. Difícil missió la que tindran Paula, Maria i Júlia en la tornada si volen estar en la final.

En l’altra semifinal, Justo Ballester Meliana B va perdre a casa davant La Vall F per un marcador de 40 per 25. Amb eixe resultat, les de la Ribera Alta tindran de cara la tornada de semifinals, que se celebraran aquest cap de setmana al seu carrer.