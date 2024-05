Baraja quiere acabar la temporada con la afición

El valencianismo se prepara para otra jornada histórica este 19M. Libertad VCF ha convocado una nueva manifestación para vaciar Mestalla este domingo, en el partido contra el Girona, como muestra de la indignación y el hartazgo por la gestión de Peter Lim y Meriton en el Valencia CF.

Como ya sucedió hace dos temporadas contra el Celta, la idea es vaciar Mestalla y volver a generar imágenes impactantes que den la vuelta al mundo. ¿Cómo le puede afectar esto a la plantilla? Pese a no jugarse nada el equipo, el 'Pipo' tuvo palabras al respecto y manifestó su opinión: el míster prefiere terminar la temporada con la afición.

Rubén Baraja en la rueda de prensa antes del último partido de la temporada en Mestalla. / Fernando Bustamante

"No podemos controlarlo. A mí me gustaría... que este es el último partido en casa, en una temporada en el que todos sabéis que nuestras expectativas eran las de mejorar la pasada temporada, no sufrir tanto... Mestalla ha sido clave para disfrutar de una temporada con comprensión, cariño y apoyo. El equipo ha podido competir por momentos a gran nivel. Muchos jóvenes han crecido en el cariño y comprensión de la afición. Me gustaría tener a mi afición detrás en el último partido del año en Mestalla. Me gustaría dedicarles este último esfuerzo", ha asegurado el entrenador del Valencia CF