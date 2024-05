Xavi se despide del Barça: "Me voy con la conciencia tranquila y orgulloso"

Dirigió Xavi su partido 100 de Liga en Almería sin sospechar que el día anterior había cavado su fosa y que el contador se pararía muy pronto, en el 102, de la siguiente salida del Barça a Sevilla, donde coincidirán el doble cierre de la Liga y el de su trayectoria como entrenador este domingo (21 h.). "Me voy la conciencia tranquila y orgulloso del trabajamos que hemos hecho", afirmó Xavi en su despedida de la sala de prensa.

La dosis de tristeza habitual en cada final de etapa, sea de una competición o de un mandato, confluyó en el último entrenamiento de Sant Joan Despí, al que acudió Rafa Yuste, el último y más incondicional 'xavista' de la junta. El vicepresidente deportivo quiso despedirse del técnico, compungido, mientras Joan Laporta y otros directivos subían y cantaban y volaban hacia la fiesta de Bilbao con la final de la Champions femenina.

"Nos dimos la mano, un abrazo y nos deseamos mucha suerte", explicó Xavi de su encuentro con Laporta del viernes en el que el presidente le dijo que "el club necesita un cambio" y ese cambio era el del entrenador. "Me dio sus razones y no me queda otra que aceptarlo", asimiló Xavi, un mes después de que esa mano, ese abrazo y ese deseo de suerte fuera para certificar la continuidad del técnico.

Apenas un mes ha transcurrido desde que la sala de prensa se llenaba de directivos y ejecutivos para aplaudir con disimulo el anuncio de una continuidad que se reveló frágil. Desde ese 25 abril, el Barça ganó cuatro partidos (Valencia, Real Sociedad, Almería y Rayo) y perdió uno (Girona). Los resultados han servido para asegurar el segundo lugar, el objetivo de mínimos en el que derivaron las pretensiones azulgranas.

Apenas difirió la sesión preparatoria de otras convencionales, sin acercarse ni muchos a las de otros acontecimientos, tales como un clásico o una cita europea, aunque también era un acontecimiento. El entrenador que ha brindado el último título a la entidad, la Liga de 2023, cae al año siguiente, víctima de los malos resultados (ningún título de los cuatro disputados) y de un juego inferior al esperado.