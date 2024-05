Ancelotti: "El miedo y la preocupación son una parte importante para hacer las cosas bien"

El técnico del Real Madrid compareció en la sala de prensa de Wembley en el día previo a la final de la Champions League que le medirá este sábado al Borussia Dortmund a partir de las 21 horas. El italiano comenzó su intervención "Tenemos mucho respeto por el equipo rival y ahora ojalá podamos hacer que acabe bien. Estoy muy contento por estar aquí. No es la primera vez y ojalá no sea la última. En la previa lo hemos pasado bien, pero ando con mucha confianza y mis jugadores lo van a dar todo, como lo va a todo Rodrygo, es una pieza importante que lo será en el futuro. No tenemos ninguna duda de ello".

Courtois, titular

Carlo confirmó la titularidad de Courtois, "Lunin ha tenido gripe, lo que no le ha permitido entrenar y viajará mañana. así que Courtois será titular", y advirtió cómo hablará con los jugadores antes del partido: "Para mí lo más importante es meter ideas claras en la cabeza de los jugadores. Y así tendrán menos nervios. Tengo que hablar de lo táctico, la emoción llega y cada uno la maneja con el carácter que tiene. El miedo es una parte importante para hacer las cosas bien y la preocupación también. El equipo ha mostrado la calidad, que es fantástica, y otro componente que es el sacrifico y la actitud colectiva que ha mostrado durante toda la temporada. Serán las claves del partido".

Para Ancelotti "es el partido más importante partido de la temporada y es un sitio mítico como Wembley. Estoy muy feliz por ambas cosas". Sobre las remontadas imposibles del equipo comentó: "Hay algo especial en este club que lo hace especial. No es casualidad, no puede decir qué es, quizás la tradición, la historia, la calidad de los jugadores... Pero el equipo siempre muestra ese carácter". Para el italiano, ganar la Champions "no es una obsesión, la obsesión es competir y llegar a lo máximo. A veces las cosas no salen como quieres. Ganar la Champions es un muy importante, pero ya se puede decir que la temporada ha sido exitosa, independientemente de lo que pase mañana".

Para acabar, insistió en que "una final es una final, y la de Champions es el partido más importante. Hay que disfrutar lo máximo por estar aquí y luego está la preocupación de que puede salir mal y tienes el miedo a que se escape estando tan cerca. Es un sentimiento que tenemos todos, una felicidad por estar aquí y para ganar tenemos que tener suerte y no bajar los brazos. Pero el éxito está muy muy cerca y empieza la preocupación que va a llegar esta noche, mañana por la mañana en la comida... Hay que saber gestionarlo".