Última jornada per a les Lligues de Llargues i Palma

La 40 Lliga de Llargues - Trofeu Diputació d’Alacant encara aquest cap de setmana l’última jornada de la fase regular amb algunes coses encara per decidir. Després de completades 13 jornades amb la celebració el passat cap de setmana de les partides que havien estat suspeses al llarg del campionat, ja estan definits els quatre equips que disputaran les semifinals.

El club de Benidorm està cuallant una gran temporada. | LEVANTE-EMV / levante-emv. valència

En efecte, seran Benidorm, Top Recambios Castells, Parcent i Sella les formacions que disputaran les eliminatòries prèvies a la final de Tibi. El que no està resolt encara és l’ordre final que determinarà eixos encreuaments de semifinals.

Sella, amb 22 punts, té garantida la quarta plaça, com també Parcent, amb 27 punts i la tercera posició. Per la seua part, Top Recambios Castells, amb 30, té una xicoteta possibilitat d’acabar com a primer de grup, que implica guanyar a casa davant Orba i que Benidorm, líder amb 33 punts, no puntue a Relleu.

La jornada 14 arranca aquest dissabte amb el duel Castells-Orba (18 hores). Diumenge, a les 10.30, jugaran Relleu i Benidorm. De vesprada, Mutxamel-Sella (17.30 hores) i Calp-Parcent (18 hores) completaran el cap de setmana.

Palma

La 32 Lliga de Palma també té coses per decidir. Benidorm, en aquest cas, és líder indiscutible amb 29 punts, inassolible per als seus perseguidors. Tibi (24), Laguar A (22) i Murla (21) també tenen el bitllet per a semifinals, però s’han de repartir les posicions.

Laguar A i Tibi es veuen les cares aquest dissabte (16.15 hores). Si els tibers fan 7 jocs, seran segons; en cas contrari, els guarers pujaran a la segona plaça. La importància d’això és que Murla pot llevar la tercera posició als de Laguar.

Els murlers visiten Orba el diumenge (16 hores). En cas de sumar 3 punts, poden igualar amb Tibi (si no puntua), però no avançar-lo. Tanmateix, Murla sí que té l’opció d’igualar o superar a Laguar A (si els de la Vall no sumen els 3 punts) i ser tercer, amb la qual cosa es creuaria amb Tibi i els guarers amb Benidorm. La jornada es completarà amb la partida, el dissabte a les 16.30, entre Sella i Laguar B.