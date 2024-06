España encarrila el billete europeo con la victoria en Dinamarca

La selección española femenina de fútbol venció (0-2) ayer a la de Dinamarca en la tercera jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2025. Las de Monste Tomé dominaron en el Velje Stadion de Velje al mayor rival dentro del Grupo 2. España fue dueña del balón y apretó muy arriba cuando no lo tuvo, y al descanso se fue con un 0-2 que pudo ser mayor. Después, la selección manejó el balón y evitó cualquier tipo de reacción de las locales.

Con alguna rotación por molestias y por la reciente final de la Liga de Campeones que encumbró de nuevo al Barça, Leila Ouahabi volvió al once casi dos años después y Alexia Putellas tomó los mandos en el centro del campo por Aitana Bonmatí. La centrocampista, con ganas de recuperar minutos, se hizo dueña del juego de una España que avisó primero con Athenea del Castillo.

La delantera del Real Madrid no acertó por poco pero, en el minuto 17, llegó ya el 0-1 de Jennifer Hermoso. Además, España no dejó de apretar con intensidad y ritmo en su juego y, en una buena salida desde su campo, se plantó en área rival con la jugada que supuso el 0-2 de penalti de Mariona Caldentey. El partido se fue a vestuarios con Dinamarca sufriendo y el guion no cambió en la reanudación. Así, la selección española afianza su primera posición en el grupo con el pleno de nueve puntos. El martes, en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, de nuevo contra Dinamarca, España tendrá la opción de celebrar su presencia en la EURO 2025 de Suiza, el objetivo después de los Juegos Olímpicos.