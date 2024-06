«Con Pedro Martínez pueden hacer grandes cosas»

Tras una temporada en el Zenit de San Petersburgo y recuperándose ahora de su última lesión en València, Bojan Dubljevic presentó ayer el campus que lleva su nombre y que se celebrará del 30 de junio al 13 de julio en Tarihuela (Castellón), con la gestión de ‘sabatesportgrup’. Un proyecto que le ilusiona especialmente por su sueño de trabajar con el deporte base y en el que se implicará cada día para acompañar a los más de 100 inscritos, tal y como indicó en el acto presentado en las Oficinas Trececasas de València.

Eso sí, al margen del campus, el que fuera durante 11 años jugador del Valencia Basket repasó algunas cuestiones de su pasado, del presente y del futuro del club, avalando para empezar el fichaje de Pedro Martínez, con quien ganó la Liga en 2017. «Pedro es uno de los mejores o el mejor entrenador que he tenido. Es un entrenador estricto, sabe que hay que dar lo máximo y es un fichaje muy grande para hacer buenas cosas aquí», señaló.

Eso sí, la experiencia le dice que hay que tener paciencia. «El Valencia BC viene de una temporada muy dura, pero creo que con Pedro puede hacen grandes cosas, es un gran entrenador, pero también hay que dar un poco de tiempo. En mi etapa con él hicimos algo muy grande con la Liga y jugando otras finales, pero fue en el segundo año, todos los proyectos y entrenadores necesitan algo de tiempo».

De su etapa en València destaca que «soy un fan grande del Valencia Basket, siempre voy a tener sangre naranja y a seguir al Valencia BChasta el final. Hay momentos muy importantes, ganar la Liga con el Valencia BC fue el más importante de mi carrera, no lo olvidaré nunca». Casi toda mi carrera la he pasado aquí, ha habido muy buenos momentos, conocí a mucha gente e hice amigos para toda la vida». Además, no descarta trabajar en un futuro en l’Alqueria si surge la posibilidad. «Mi sueño siempre ha sido trabajar con niños, pero el futuro no lo sé, aún estoy jugando al baloncesto y ahora pienso en recuperarme para jugar más años».

Regreso a España

Con su futuro inmediato aún por decidir, no esconde que le gustaría volver a jugar en España, aunque admite que le sería muy complicado jugar en el Valencia Basket. «Regresar a España me gustaría por una parte pero por otra, sería muy duro jugar contra el Valencia Basket, pero después de 11 años, la ACB es una Liga que conozco mucho y me gustaría jugar aquí más que en otros países. Aún tengo contrato, no todas las ligas han acabado y vamos a ver».

De su lesión destaca que «la recuperación va muy bien, casi estoy al 100% y estoy muy contento por eso, mi club me ha dejado venir aquí a recuperarme y para mí es muy importante, en poco tiempo estaré al 100%». Sin embargo, ve difícil poder llegar a los JJOO de París. «Creo que no estaré en los JJOO porque queda poco tiempo. Aún tengo que hacerme más pruebas, pero aunque no esté, para nadie será fácil ganar a Montenegro».

Aunque aún no piensa en la retirada, tiene claro que cuando cuelgue las botas, vivirá en València. «Estoy feliz , es muy emocionante volver a València, a mi casa, vivo aquí y estoy muy contento por este proyecto. Aquí nació mi hijo (ahora tiene dos), construí mi familia, estuvo 11 años, los mejores años los pasé aquí, la mejor parte de mi vida la he pasado en València y me quedaré aquí a vivir. Será un orgullo tener mi camiseta retirada en un gran club al que quiero mucho y es parte de mi vida, es algo muy grande».

Van Rossom, en su campus

Sobre el Campus que lleva su nombre, destaca que «todos los días estaré en el campus, haré de entrenador y de todo lo que haga falta, quiero enseñar cosas a los niños, que sean buenas personas, que hagan caso a los entrenadores, que recuerden que es un deporte de equipo. Este año vendrá Sam a visitar el Campus y en los próximos años vendrán más amigos».