Ana Peleteiro denuncia estar recibiendo "innumerables comentarios racistas"

Ana Peleteiro es una de las mejores deportistas de nuestro país, llegando a ganar la medalla de bronce en el triple salto en los Juelos Olímpicos de Tokio de 2020. No obstante, la atleta ha sufrido más de una vez ataques racistas, sobre todo a través de las redes sociales.

La deportista explicó hace poco en una entrevista que concedió a Elle que de pequeña no sufrió racismo, y que cree que fue porque su madre era uns de las profesoras del colegio en el que estudió. Sin embargo, cuando pasó a secundaria la situación cambió: "Mi padre estaba todo el día en fedatura de estudios. Quería que me defendiese, que no fuera objeto de burla", relató.

Hace años, durante una visita a El Hormiguero, Peleteiro aseguró que en su hogar le educaron para tratar de conseguir que nadie le hiciera sentir mal por ser negra: "Mi madre luchó toda mi infancia para hacerme entender que ser negra no era malo. En mi casa era algo normal. Si los pequeños ven eso como algo normal es porque al menos en mi familia estamos haciendo las cosas bien. Y si aquí lo estamos haciendo bien, seguro que en otras casas también", añadió.

Ahora la medallista olímpica española, que se encuentra en ropa para disputar con la selección española los Europeos, ha lamentado a través de una storie de Instagram estar recibiendo una oleada de comentarios racistas durante los últimos días.

"Desde ayer, que empecé a crear contenido con la ropa de mi país, ESPAÑA, estoy recibiendo innumerables comentarios racistas en las redes sociales. Han sido muchos los que he ido borrando y bloqueando, pero por supuesto continúan dejando mensajes de odio y desprecio cada vez que subo cualquier tipo de vídeo con la ropa de mi selección", empezaba escribiendo.

"Me da mucha rabia e impotencia, pero sobre todo PENA, que a día de hoy sigan existiendo este tipo de peronas y que además se sigan permitiendo este tipo de comentarios en las redes sociales, sin ningún tipo de represalia", continúa diciendo.

"Hoy tengo el corazón un poco dolido, pero sé que estas emociones las convertiré en fuerza para que todos aquellos que se burlan o ponen en causa nuestra nacionalidad, se pongan la mano en el pecho al escuchar el himno de España gracias a nuestros éxitos. NO AL RACISMO", ha sentenciado.