Astros Valencia jugará por la medalla de bronce ante Montpellier

No habrá final española en la Baseball European Cup 2024. Astros de Valencia perdió ayer ante el equipo croata Karlovac por 6-11 y los tinerfeños Marlins vencieron a los franceses de Montpellier por 17-1. Al equipo valenciano le queda la lucha por el bronce contra los franceses de Montpellier este domingo a las 13:00 horas. Fue una jornada muy calurosa y abarrotada de público en las gradas y aledaños vibrando con los equipos y animando a los Astros hasta el final, soñando con la remontada de los valencianos. Astros Valencia y Olimpija Karlovac fue un partido de nervios de principio a fin, muy igualado y con mucho nivel por las dos partes, aunque el resultado 6-11 se decantó para los croatas. Los valencianos no acabaron de encontrar su juego. Normalmente efectivos y acertados, ayer no consiguieron desplegar todos sus recursos y el partido se hizo muy cuesta arriba ante un rival que jugó muy bien. Los Marlins jugarán la final ante Olimpija Karlovac hoy a las 17 horas.