La enésima defensa de Javier Tebas a la gestión de Peter Lim

Más allá del éxito de los alevines del Valencia CF, la Liga FC Futures dejó una nueva defensa de Javier Tebas de Peter Lim. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) dijo desde Vila-real que está deseando que los rectores del club de Mestalla «acaben el estadio», a pesar de que el máximo accionista no ha dado ni una solo señal firme de querer reemprender las obras desde su aterrizaje en València en octubre de 2014.

«El intentar presionar para que se vaya Lim para poder terminar el estadio no es de recibo. Hay que tener miras más lejanas que cortoplacistas. El nuevo campo sería para la ciudad y todo llegará. Peter Lim no será eterno en el Valencia CF», afirmó el dirigente de la asociación de clubes de Primera y Segunda División, aunque sin aportar argumentos sólidos que hagan creer en una voluntad real de Meriton Holdings de finalizar el Nou Mestalla, detenido desde febrero de 2009 por falta de financiación.

Por el momento, el Valencia cuenta con 80 millones del fondo CVC, al que la Liga llegó a un acuerdo en 2021. Además de los 35 millones de Atitlan por los usos terciarios del nuevo campo, condicionados a que la entidad deportiva obtenga las herramientas urbanísticas que le permitan finalizar el estadio y los 35 millones se destinen en su totalidad a la construcción del mismo.

«Siempre recuerdo lo mismo, Lim vino y salvó al club de una quiebra segura. La memoria en el fútbol es corta», apuntó Tebas, quien jamás habló de la decadencia deportiva en la que el empresario de Singapur ha sumido a un grande del fútbol español, que hoy es cada vez menos protagonista en la Liga y encadena cinco temporadas sin clasificarse para una competición UEFA. Un objetivo fundamental que repercute positivamente en el aumento de ingresos para los clubes y, consecuentemente, en su viabilidad económica.

Ayer, en Vila-real, el presidente de la Liga indicó que «siempre» dice lo mismo sobre Lim y que «la memoria es corta». Lo primero no es cierto. Tebas no ha indicado «siempre lo mismo» sobre el máximo accionista blanquinegro. Eso sí, su «memoria es corta». Hace justo diez años, en junio de 2014, el que fuera abogado defensor del excéntrico Dmitri Piterman a principios de siglo, se mostraba contrario a la entrada de capital extranjero en el fútbol español. «La entrada de Peter Lim no me gusta. No soy partidario de ese modelo de club. Hay que esperar acontecimientos», comentaba al ser cuestionado sobre el desembarco de Meriton en València de la mano del expresidente valencianista, Amadeo Salvo, y asesorado por el agente portugués Jorge Mendes.

¿Qué ha cambiado?

En 2014, el presidente de la LFP comentaba que habría que «esperar acontecimientos». Lo sucedido desde entonces hasta la actualidad se resume en términos deportivos con un Valencia que levantó la Copa de 2019, se clasificó tres veces para la Champions y en 2023 coqueteó con la fatídica opción de un descenso a Segunda. El resto, la mayoría de años, deparó un equipo perdido en media tabla sin objetivos ni ambiciones. Ausente de la lucha con los grandes tanto en España como en Europa, donde tiene más de 90 clubes por delante en el ranking UEFA. En lo económico, desde 2020, la Liga mantiene acuerdos de colaboración con el gobierno de Singapur para la expansión de la competición en el mercado del sudeste asiático. Hace años que las relaciones de Tebas con Meriton son excelentes. De hecho, el presidente de la Liga recomendó a Lim el fichaje de Mateu Alemany en 2017. Por supuesto, los intereses del Valencia y la Liga se entrecruzan en el crédito CVC, 80 millones que deben dirigirse íntegramente a infraestructuras.

En ese sentido, el abogado oscense comentaba en septiembre de 2023: «Es más fácil que Lim venda si está hecho el Nuevo Mestalla, lo están enfocando mal algunos». Un año antes, en abril de 2022, Tebas escribía en un comunicado sobre la Liga Impulso, el proyecto de inversión con los fondos CVC, que «l nuevo estadio dará mayor visibilidad al Valencia nacional e internacionalmente». «El club ha presentado a las instituciones un plan muy completo. Confiamos en que todos los implicados: instituciones, medios de comunicación y, en general, la sociedad valenciana empujen en pro de la consecución de este estadio tan necesario para el club y beneficioso para todos», refería, animando a políticos y aficionados valencianos a «empujar» para el estadio proyectado por Meriton. Incluso, en febrero de 2021, Tebas comentó: «El VCF ha hecho lo que tenía que hacer, vender, abaratar la plantilla y competir... Hubo presidentes del club que no le llegan a Lim a la suela del zapato».