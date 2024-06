Oro, plata y bronce de Ana Peleteiro, Attaoui y Méndez

El vallista Quique Llopis subió al podio este domingo 21 horas después de hacer historia para el atletismo valenciano con su medalla de plata en la final de 110 metros vallas en la noche del sábado, con marca personal (13.16). A sus 23 años es su mayor éxito como internacional absoluto, que se suma al reciente cuarto puesto en el reciente Mundial de Glasgow en pista cubierta (o pista corta, como lo llama ahora World Athletics). El de Bellreguard no tardó en posar con su flamante metal a las puertas del Estadio Olímpico junto a su entrenador Toni Puig. Sus 13.16 es también la tercera mejor marca de la historia de un atleta español. Solo el italiano Lorenzo Simonelli, con 13.05, fue más rápido que Llopis, que se colgó la novena medalla de un atleta español con licencia de la Federación de la Comunitat Valenciana en la historia de los Europeos, mientras que Laura Méndez, que ya había ganado la octava en 2022, se colgó ayer la décima en la media maratón.

Con 33 años, Méndez es una de las atletas más veteranas de la delegación española. Nacida en Almussafes, la valenciana competía habitualmente en 1.500 y 3.000 metros hasta que una lesión en un dedo de un pie y las restricciones para entrenar en pista por la pandemia de la COVID 19 le hicieron pasar a distancias más largas en ruta. «Me voy con otra medalla. Estoy feliz porque estoy rodeada de un equipazo (Laura Luengo, Ester Navarrete y Fátima Ouhaddou fueron las tres que puntuaron)», explicó Laura Méndez en declaraciones facilitadas por la FACV. «Hoy he dado la que tenía después de un 2024 horrible que solo mi equipo sabe lo que he pasado. No sé si es porque ya soy veterana y las cosas ya van un poco mal de lesiones, pero el premio era estar aquí y he dado lo que tenía. Me he encontrado rara al principio. Luego he ido de menos a más. No al nivel de mis compañeras pero he ido pasando a mucha gente que luego se ha ido retirando. Manolo me decía que tenía que acabar». La atleta que entrena con Manolo Ripollés prepara cambios a corto plazo. «Ahora no sé qué va a pasar después del Europeo. Es probable que cambie el chip y mi vida cambie un poco. Creo que necesito un descanso».

En 2022 en Múnich (Alemania), la atleta ya se colgó ya una medalla de plata europea al ser España segunda en el Maratón por equipos, un logro que compartió con Marta Galimany, Irene Pelayo y Elena Loyo.

La lista de atletas con licencia de la FACV que se colgaron medalla en un Europeo tenía hasta ahora ocho renglones. La inauguró en Atenas (Grecia) en 1982 Domingo Ramos, bronce en 3.000 obstáculos. Tras él, Toni Andrés, Juanvi Trull y Andreu Martínez, se colgaron en Hungría el mismo metal en los 4x400 de Budapest 98; Glory Alozie ganó en Alemania el oro en Múnich 2002 en 100 metros vallas; en Suiza Indira Terrero se hizo con el bronce en los 400 metros en Zúrich 2014; en Alemania Orlando Ortega fue tercero en Berlín 2018 (110 metros vallas); y Méndez se colgó la plata en el Maratón de 2022.

Dos últimos cartuchos

La Comunitat Valenciana opta aún a otras dos medallas en este Europeo, a las que aspiran la saltadora de longitud Fatima Diame y Thierry Ndikumwenayo en los 10.000 metros. Diame tendrá que buscar el martes la clasificación para la final del miércoles, último día de competición en el que el del Playas de Castellón correrá el 10.000 tras acabar quinto este sábado en el 5.000 por detrás de Adel Mechaal en una carrera en la que los dos españoles rozaron el podio.