Ann Li se corona ante Tomova en el Open BBVA de València

El BBVA Open Internacional de València tiene nueva campeona. La estadounidense Ann Li, gracias a su eficacia en el saque y a su juego directo y agresivo, se impuso en la final celebrada en la tarde de ayer en el Sporting Tenis Club a la búlgara Victoriya Tomova por 6-3 y 6-4. Conquista así su segundo título WTA125 de su carrera después del que logró en Tenerife en 2021. Apenas dos sets bastaron para que la estadounidense de padres inmigrantes chinos, de 23 años, impusiera su ritmo y, sobre todo, su pegada con la derecha sobre una defensiva Tomova, que aunque era la primera favorita del cuadro y llegaba como número 69 del ránking WTA, se vio sobrepasada en todo momento por la estadounidense, que empezó mandando desde los primeros compases del encuentro. En octavos ya acabó con la campeona de 2021 Martina Trevisan, y dejó al torneo sin españolas al apear a Jessica Bouzas en semifinales, con sendas remontadas.

Ann Li se corona ante Tomova en el Open BBVAde València / M.A.Montesinos

A diferencia de Tomova, de 29 años y ganadora también de un torneo WTA125, el pasado año en Chicago, Li sí aprovechó su primera oportunidad de break y rompió el servicio de la jugadora de Sofía en el primer juego de Tomova, en el que cometió varios errores no forzados (2-0). No obstante, Tomova aguantó, no se fue de la primera manga y un par de juegos más tarde quebró el servicio de Li para empatar a tres. Pero cuando más parejo estaba el encuentro, Li mostró su destreza al servicio y empezó a tirar bolas altas a una Tomova que no hacía daño con el suyo, que se veía dominada en el fondo de la pista y que perdió el saque de nuevo (5-3) ante Li, que confirmó con su servicio el primer set.

Li insistió desde el servicio, salvó las dos bolas de break y tras varios puntos en los que ambas exhibieron su igualdad, consiguió mantener el saque.

La tenista búlgara se mostraba sin ideas y exteriorizaba esa negatividad en la pista, como en el punto de break que permitió a la norteamericana, que escalará 32 puestos en el ranking WTAhasta el número 140, ponerse 4-1 y sellar prácticamente un encuentro en el que todo le salía de cara a la pupila del alicantino Carlos Boluda.

No obstante, Tomova, que buscaba una segunda victoria en este tipo de torneo y que este lunes estará en el puesto 63 del ranking WTA, la mejor posición de su carrera, se recompuso y devolvió el break (4-2) en blanco antes de mantener su servicio y meter presión (4-3) a la estadounidense. Pero Li, cuartofinalista en 2023 en este mismo torneo, volvió al encuentro, mantuvo su saque y se llegó a poner 40-40 para ganar el campeonato aunque Tomova terminó manteniendo el saque. Todavía tenía que ganar su servicio Li, que se puso 0-40 en contra. Sin embargo, desde ese momento, y bajo la presión de las tres bolas de break, empezó a soltar su derecha, sacó mejor y consiguió una bola de campeonato en la que la número 172 del mundo se inventó una dejada con la que cerrar el partido y alzar su segundo título WTA.