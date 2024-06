Tonet IV, rei indiscutible del raspall

Ni el millor Ivan va ser suficient per a tombar el regnat de Tonet IV en l’Individual de raspall. A un trinquet del Genovés ple de gom a gom, el ja pentacampió del mà a mà va fer front a les dificultats, que no en foren poques, per a emportar-se amb un títol que el fa entrar en la llegenda del raspall. Amb cinc campionats consecutius en el palmarés, supera ja les xifres de tornejos seguits del seu paisà, Pasqual II, i ja és el segon pilotari amb més títols d’esta competició, sols superat pels 10 de Waldo. A este ritme, i als seus 25 anys, és possible que supere al mite d’Oliva. Abans d’això, però, Tonet IV té preparats alguns dels moments més èpics de la pilota valenciana professional, com la final d’ahir. La reballà li va permetre començar al dau, i va colocar dos tretes directes d’entrada. Tot un avís que Ivan va saber contrarrestar tornant els míssils del del Genovés i començant uns intercanvis de colps intensos i molt equilibrats. Amb grans colps d’esquerra, el d’Ontinyent descolocava Tonet IV que, malgrat la pressió, es refeia per a tancar el primer joc (5-0). Li costava a Tonet IV sumar els seus jocs del dau, i anava contínuament a consultar i demanar consell i ànims a son pare i el seu cercle. L’Individual és un torneig solitari en el qual és fonamental la visió des de fora. Lluny de desconcentrar-lo, cada quinze en contra donava al campió més forces per a afrontar el següent. Fins a nou tretes directes va sumar un pilotari que, no s’ha d’oblidar, sols fa eixa jugada en l’Individual, ja que la resta de l’any actua de punter.