Histórico Ferran Torres

Desde la venta al Manchester City en julio de 2020, la relación de Ferran Torres con la afición del Valencia CF no ha estado exenta de polémica. En su camino posterior lejos de Mestalla, tras un buen año a las órdenes de Pep Guardiola en la Premier League, lo cierto es que el extremo de Foios no ha podido aún consolidarse como indiscutible ni el FC Barcelona ni, anteriormente, en los ‘citizens’. Sin embargo, los números prueban el talento de un jugador que con apenas 24 años ha movido ya cerca de 90 millones de euros en traspasos. En especial, con la Selección, donde el valenciano se ha convertido en un goleador de grandes citas gracias a las 11 dianas que acumula entre la Copa del Mundo (2), la Eurocopa (3) y la UEFA Nations League (6).

Once son también los goles que Ferran ha hecho con el Barça a lo largo de 42 partidos, 18 de ellos como titular. Siete en la Liga, tres en la Champions y uno en la Copa del Rey, además de cuatro asistencias totales. No obstante es con la camiseta roja cuando el ‘Tiburón’ se sacia de verdad. El gol con la izquierda a Albania Düsseldorf, por el que España accedió a los octavos de final de modo impoluto, es el vigésimo que anota con el combinado nacional en 44 duelos. Un registro con el que ha igualado los 20 tantos de Telmo Zarra, aunque el mítico punta vizcaíno los alcanzó en apenas una veintena. Sin comparación en el promedio, lo cierto es que el valor de lo hecho por Ferran reside en la importancia de sus goles. Más de la mitad en las fases finales de la lucha por los títulos. Zarra perforó cuatro veces las redes en el Mundial de Suecia 1950, una hazaña que otras leyendas como Di Stéfano y Kubala no pudieron realizar al no jugar una gran competición con la Roja. Ni siquiera Luis Suárez, pese a comandar al equipo a la gloria en la Euro del 64, en los seis duelos que jugó repartidos en Chile 1962, España 1964 e Inglaterra 1966.

Ferran Torres, el futbolista nacido en la Comunitat Valenciana que más goles suma con la Selección, se encuentra en el top-13 de goleadores históricos con el equipo nacional. Una dimensión que se multiplica al contabilizar únicamente los tantos convertidos en los grandes torneos (Mundiales, Euros, Liga de las Naciones y la extinta Copa de las Confederaciones). En este ranking -ver tabla-, el de Foios asciende al top 4. Solamente el exvalencianista David Villa, máximo artillero histórico de España con un total de 59 tantos, Fernando Torres y Álvaro Morata le superan con 19, 17 y 13 dianas en fases finales, respectivamente. De hecho, tan solo el ‘Guaje’, el ‘Niño’ -delanteros de la época dorada entre 2008 y 2012- y el hoy ‘9’ del Atlético han visto más veces portería en una Eurocopa que las tres del valenciano. Además del 1-0 frente a los albaneses, el atacante del Barça anotó dos goles más en la Euro 2020. Contra Eslovaquia y el tercer gol a Croacia (1-3) en unos octavos de final que España ganó en la prórroga (3-5).

Si en clave nacional Ferran Torres pesa entre nombres imponentes, gracias, en buena medida, a su tantos a Alemania (3) e Italia (2) en la Nations League 2021, de la que España fue subcampeona; en clave valenciana reina sin discusión. En goles totales, todos están en cola: Paco Alcácer (12 goles), Gaspar Rubio (9), nacido en Serra en 1907 y fallecido en México en 1983, el saguntino Antonio Maceda (8), Roberto Soldado (7), natural de València, el alicantino Juan Manuel Asensi (7), el alcoyano Lobo Carrasco (5) y el ondense Enrique Saura (4), entre otros.

Desde el gol de Manuel Sanchis (Alberic, 1938-2017) a Suiza en la Copa del Mundo Inglaterra 1966, ocho futbolistas valencianos han logrado hacer goles en un Mundial o una Eurocopa. Además del exjugador del Madrid, Asensi, uno a Suecia en 1978; Saura, uno a Yugoslavia en 1982; Maceda, dos a Alemania y Dinamarca en 1984; Lobo, uno a Rumanía en 1984; Guillermo Amor, uno a Rumanía en 1996; Carlos Soler, uno a Costa Rica en 2022, y Ferran. Él es el único futbolista nacido en los límites de la Comunitat que lo ha hecho tanto en la Euro como en el Mundial, pues en Catar le endosó un par a Costa Rica en el apabullante 7-0.

El ‘11’ España, asimismo, con su dardo a Albania supera ya en partidos de la Eurocopa los dos del central Maceda en Francia 84, torneo en el que España perdió la final 2-0 en Parque de los Príncipes ante la anfitriona liderada por Michel Platini el día que el valencianista Robert debutó con la Roja en una gran competición.