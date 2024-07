Ortolá tira de épica para ganar en Assen

El mundo del motociclismo valenciano está de enhorabuena después de los éxitos de García Dolz (Moto2) y de Iván Ortolá (Moto3). Sobre todo, el del nacido en Calicanto, quien, además de seguir cosechando logros a sus 19 años de edad, está llamado a ser uno de los pilotos del futuro a base de carreras que dejan huella en la competición. Lo hizo en la ciudad de Assen, al norte de Países Bajos, y quedando por delante de un Veijer que contaba con el apoyo de las gradas. Además, con tintes de épica, ya que el de KTM le arrebató la gloria, y se puso la medalla de oro, por apenas doce milésimas de segundo.

Sin embargo, la conquista del Gran Premio de los Países Bajos por parte de Iván Ortolá no fue nada sencilla. Más allá de lo ajustada que estuvo la línea de meta, el piloto valenciano jugó sus bazas sin descuidar a un Veijer que se centró en cerrar el hueco en la frenada de entrada. Batiéndolo por fuera, Ortolá se hizo fuerte después de liderar las primeras curvas, perseguido por Ángel Piqueras, Taiyo Furusato, el ídolo local Collin Veijer y el resto de favoritos. Una vez se definió el grupo de cabeza, el nacido en Calicanto y Futusato lograron cierta ventaja, pero, a falta de diez vueltas para el final, Collin Veijer se colocó en primera posición para delirio y jaleo local, que sintió en ese adelantamiento esperanzas de ver a un campeón local después de 35 años. No obstante, en la última vuelta, Ortolá supo jugar sus cartas, batió al holandés por el exterior en la entrada a la última variante del trazado y logró una victoria tan apoteósica como in extremis: solo doce milésimas por encima de Veijer. Por su parte, la representación valenciana restante no fue exitosa: Álex Escrig terminó en vigesimo primera posición y Jaume Masiá último. Y Arón Canet, tras salirse de la pista en la quinta vuelta del Gran Premio de Países Bajos, quedó descalificado.

A su vez, en Moto2, pese a que no se pudo celebrar un primer puesto, sí se pudo festejar un podio del burrianense Sergio García en Assen que le permite mantener el liderato. Su tercera posición en Países Bajos le da la posibilidad de aventajar en 14 puntos al segundo clasificado, Ai Ogura, quien fue el ganador del Gran Premio de este fin de semana. n