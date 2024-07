El domingo, última oportunidad de Acosta para batir el récord de precocidad de Márquez

Aquí nadie persigue récords, nadie. Tú hablas con los pilotos, con todos, y ninguno tiene en la cabeza hacer algo que nadie ha hecho, ni siquiera, no, igualar algo que hizo algún mítico piloto. Es decir, del mismo modo que Marc Márquez niega que quiera superar los nueve títulos mundiales de Valentino Rossi (el piloto catalán suma ya ocho), Pedro Acosta tampoco tiene en mente convertirse, este domingo, ya solo puede serlo este domingo, en el piloto más joven de la historia en ganar un gran premio de MotoGP. Que va, que va, nadie piensa en eso.

Cuando nada más arrancar el Mundial 2024, alguien le preguntó a Márquez si veía a Acosta capaz de destronarlo como el piloto más joven de la historia en ganar un GP de la máxima categoría, el ocho veces campeón del mundo dijo que “por supuesto que lo veo capaz, porque alguien que ha llegado a MotoGP con la velocidad, las maneras, el estilo y la determinación que ha demostrado Pedro, puede conseguir lo que quiera en esta vida”.

Última oportunidad

El ‘tiburón de Mazarrón’, que estaba aquel día a su lado, se quito la presión de encima y comentó que son épocas muy distintas (Márquez es el vencedor más joven de la historia, con 20 años y 63 días, al lograr la victoria en EEUU, en el 2013) y que, por tanto, no se pueden hacer comparaciones. Logicamente, Acosta no dijo que no le haría ilusión, dijo que no estaba en esa carrera. Pero sí lo está, ¡claro que lo está!

El problema es que este fin de semana se le agota el tiempo, precisamente en el circuito donde MM93 ha logrado más victorias (11) y en un gran premio que, lógicamente, será dominado por las Ducati de ‘Pecco’ Bagnaia y Jorge Martín. Su KTM ya está entre las mejores e, incluso, el propio Acosta comentó, tras caerse en Assen, en la última vuelta, que veía su primera victoria más cerca que nunca. El ‘tiburón’ tendrá el domingo 20 años y 43 días. Es decir, será su última oportunidad para destronar a Márquez, pues ya no se correrá más hasta Inglaterra, el 4 de agosto, cuando él ya tenga 20 años y 71 días.

Pedro Acosta (GasGas), durante el GP de Austin, en Texas (EEUU). / Alejandro Ceresuela

El ‘tiburón’ hace bien en restar importancia a convertirse en el más joven de la historia en ganar en MotoGP, pero eso no significa que, llegado a la máxima categoría y convertido en el torbellino que demostró ser en su debut, los aficionados y, principalmente, sus fans no creyense (y aún creen, por descontado) que puede lograr ese récord y arrebatarle al mayor de los Márquez uno de sus más prestigiosos logros.

Todo hay que decirlo. Acosta suena, desde hace años, como el gran sucesor de los Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y Marc Márquez, eso es una evidencia. Pero la realidad demuestra que su arranque en la máxima categoría no ha sido, ni mucho menos, el que tuvieron esos tres auténticos fenómenos de la velocidad, de las dos ruedas. Acosta lleva, en sus ocho carreras en MotoGP, dos podios, segundo en EEUU y tercero en Portugal.

"De la manera arrolladora que Pedro (Acosta) ha llegado a MotoGP, ganando los dos títulos precedentes sin oposición alguna, por descontado que le veo capaz de mejorar mi récord" Marc Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati

Lo de Pedrosa, Lorenzo y Márquez fue, sencillamente, impresionante. Pedrosa logró, en sus ocho primeras carreras, cuatro podios, entre ellos su primera victoria, en la cuarta carrera tras su debut, en China-2026. Lorenzo también sumó cuatro ‘cajones’ en sus primeros ocho grandes premios y uno de esos podios fue su primera victoria, en la tercera cita, en Portugal-2008.

Y si repasamos el debut, las primeras ocho citas de Márquez, en 2013, hay que ponerse en pie, pues sus números, su bautismo, fue mucho más que impresionante, con siete podios, de ellos su victoria, en la segunda cita de la temporada, en Austin (Texas), curiosamente con Pedrosa (2º) a su derecha y Lorenzo (3º), a su izquierda, en el podio de Estados Unidos.

Suscríbete para seguir leyendo