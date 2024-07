Emotiva despedida a la altura de Claver

Emotividad a raudales en una mañana con mucho aroma a baloncesto. Así se despidió de la élite Víctor Claver, en un acto en el que quiso compartir su protagonismo con algunos de los amigos que el deporte puso en su vida. Arropado por su familia y su círculo más cercano, así como por decenas de personalidades del Valencia Basket y la selección española, el legendario jugador dijo adiós en la pista principal de L’Alqueria del Basket. O mejor dicho, en la futura pista Víctor Claver.

Acompañado de su familia y de Pau Ribas y Ricky Rubio, el ya exjugador llegó a las instalaciones taronja. No les avisó con mucho tiempo, pero a ambos les iba a tocar hablar. Más tarde llegó un grupo de jugadores de la selección española junto a Elisa Aguilar y Sergio Scariolo. También estuvieron presentes Pedro Martínez, Fernando San Emeterio o Larry Abia. Otros como Van Rossom o Rafa Martínez no pudieron asistir pero participaron en el homenaje enviando vídeos con palabras cariñosas.

Abrió el acto Víctor Luengo, todavía jugador taronja cuando su tocayo llegó al primer equipo. «Para mí fue un aire fresco la llegada de Víctor, un valenciano criado en la cantera que volvía a lo más alto del equipo, además con el apellido Claver», confesó.

«Imprescindible»

En representación de la selección española intervinieron otras dos leyendas de su generación: Sergio Llull y Ricky Rubio. «No brillaba en las estadísticas a veces pero siempre estaba ahí cuando tu defensor te sobrepasaba o cuando a alguien se le escapaba el suyo. Ha sido un jugador imprescindible», destacó el escolta de Mahón. Por su parte, el base de El Masnou puso en valor su importancia en los títulos: «Eres la pieza clave que muchas veces no se hace ver. En 2019 sin ti no se gana el Mundial». Además, destacó su valor como persona: «Quería agradecerte el ejemplo que has sido para mí dentro de la pista pero sobre todo fuera».

A continuación fue el turno de Pau Ribas, con quien no coincidió en el Valencia Basket pero sí en el Barça y en la selección. Mostró la fotografía que le envió Claver celebrando su debut en la NBA y contó alguna anécdota: «Cuando teníamos 18 años me dijo que me haría una paella, me manda fotos haciendo paellas pero no mi paella. Ahora tienes mucho tiempo».

Y finalmente llegó el discurso de despedida de Víctor Claver. Dejó una larga lista de agradecimientos, repasando desde sus inicios en Maristas a los siete años hasta los clubes en los que ha sido profesional. «Pasé de jugar de base en minibásket, que me daban la pelota y hacía un poco de todo, a jugar de pívot. Ese proceso me ha ayudado a adaptarme», recordó sobre sus inicios.

Por momentos no podía contener las lágrimas de la emoción del momento. Al Valencia Basket, más palabras: «Gracias por apostar por el baloncesto y permitirnos a los valencianos tener a nuestro equipo en lo más alto. Me habría encantado jugar en el Roig Arena pero estoy seguro de que lo disfrutaré como un aficionado más». También se dirigió a Scariolo: «Gracias Sergio por tu confianza, por el respeto que me has mostrado sobre todo estos dos últimos veranos. Con 20 años me llevaste al Eurobasket y me sirvió para aprender de los mejores. Me di cuenta de que lo de La Familia viene de lejos».

De la familia baloncestística pasó a la biológica, a la que dedicó sus últimas palabras, las más emotivas de la mañana, con recuerdo incluido a sus padres y un bonito mensaje a su hijo Hugo: «Espero que en el futuro encuentres algo que te llene tanto como a mí me ha llenado jugar a baloncesto. Hagas lo que hagas hazlo con humildad recordando siempre de donde vienes, como me enseñó tu yayo, que es el mayor culpable de que estemos hoy aquí».