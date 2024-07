Evenepoel muestra su poderío como mejor contrarrelojista del mundo

Algo en el ambiente indicaba que iba a vivirse algo grande, una de las contrarrelojes más disputadas entre varios corredores que se recuerdan en los últimos años. Cuatro ciclistas contra el resto del mundo. Pogacar para golpear otra vez la general, como en el Galibier; Evenepoel para demostrar que es el mejor contrarrelojista del mundo con una victoria fantástica entre los viñedos de Borgoña; Roglic para dejar claro que, si comenzó apagado en Italia, ya empieza a encender la llama en el Tour.

¿Y Vingegaard? Ni en el mejor de los sueños, después de tres meses de convalecencia, podía pensar que el día después de la contrarreloj borgoñesa estaría a 1.15 minutos de Pogacar. Hay Tour, hay espectáculo, hay un dominador claro llamado Pogacar, pero sabe que la revuelta puede estallar en cualquier momento, aunque el domingo sea el favorito entre las estrellas.

Los españoles, un papel discreto

Que ganase Evenepoel no fue una sorpresa porque es el campeón de la especialidad. Que Pogacar marcase el mejor tiempo detrás del belga entraba en las previsiones, pero que Roglic y Vingegaard, por orden de tiempo, plantasen cara fue un plus extra de espectacularidad a una contrarreloj magnífica, donde, eso sí, los ciclistas españoles mantuvieron un papel discreto: Juan Ayuso, al final, se tuvo que reservar, y Carlos Rodríguez ya hizo mucho al tratar de que no le cayera una minutada en terreno adverso.

«¡Eres el más rápido!», le chillaban a Evenepoel que cuando llegaba al lugar escogido para destrozar la contrarreloj. «¡Ruedas muy bien, ruedas muy bien!», animaban a Vingegaard, súper rápido y convencido de que estaba haciendo una contrarreloj buenísima. «¡Posición aéreo, venga que vas bien!», le gritaban a Roglic que llegaba a la meta extenuado, pero convencido de que no había dicho su última palabra.

«Me perturbé un poco en el repecho, no tenía los tiempos exactos de los rivales, pero me recuperé en la bajada a meta. Estoy contento pero agotado», reconoció Pogacar que perdió 12 segundos con un Evenepoel pletórico que logró su primera victoria en el Tour. n