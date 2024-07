Bautista remata a Fognini y alcanza los octavos

El castellonense Roberto Bautista está atravesando su mejor momento en Wimbledon en muchos años. Este sábado se clasificó para los octavos de final de un Grand Slam un año y medio después al rematar el trabajo ante Fabio Fognini y vencerle por 7-6 (6), 3-6, 5-7, 7-6 (1) y 6-4 en un partido que se prolongó durante dos días, después de la suspensión por la lluvia el viernes. El de Benlloc vuelve a los octavos de final de Wimbledon por primera vez desde 2021 y a los octavos de final de un Grand Slam desde el Abierto de Australia en 2023. El encuentro de tercera ronda entre el español y el italiano se suspendió el viernes por lluvia en el cuarto set (5-4) y se reanudó con Bautista llevándose un ‘tie break’ que Fognini tiró cuando iba 5-1 abajo.

El valenciano comenzó el quinto set rompiendo el saque del italiano, que se repuso y llegó a dominar por 3-4, antes de perder los últimos tres juegos y dejar pasar la oportunidad de, a sus 37 años y al borde de dejar el top 100, meterse en los octavos de final de Wimbledon.

«Ha sido especial»

Bautista, en cambio, todo lo contrario, pues se ha asegurado a sus 36 años un salto de casi 40 puestos en el ránking, desde el 112, y estará como mínimo el 75 del mundo al término del Grand Slam de la hierba. «Ha sido especial porque ya venía buscando un buen resultado desde hacía meses y una victoria así te cambia. En la posición que estoy en el ránking te da un buen empujón La ilusión ha sido también por todo el trabajo que he venido haciendo. Después de perder contra él en la final del Challenger de Valencia teniendo tres bolas de partido, siendo que me debía algo el tenis». «Ahora ya no pienso en los puntos ni en el ránking. Hace dos semanas estaba el 120 y si ahora voy a estar por debajo del 80 va a ser un gran empujón. Venir a Wimbledon fuera de los 100, con el corte del US Open... Era un buen objetivo, un buen reto, estar en el cuadro final del US Open y lo he conseguido. A partir de ahora estar un poco menos tenso, menos preocupado por los números y más en mi nivel de juego», añadió.

El valenciano se medirá ahora a uno de los favoritos, el estadounidense Tommy Paul, ganador en Queen’s hace dos semanas y que está en octavos tras vencer en tres sets a Alexander Bublik.

Alcaraz, contra Humbert

Por su parte, el francés Ugo Humbert será el rival hoy de Carlos Alcaraz en los octavos de final de Wimbledon después de que el primero derrotara al estadounidense Brandon Nakashima por 7-6 (9), 6-3, 6-7 (5) y 7-6 (6). n