Londres 2012 (sexto en la prueba de persecución por equipos ), Tokio 2020 (sexto en madison) y París 2024. Sebastián Mora será olímpico por tercera vez en su carrera deportiva. «Las tres clasificaciones son igual de importantes, emocionantes y complicadas. Quizás, ésta de París tenga más mérito, porque ya tengo 36 años, porque ya no soy un chaval. La clave es la constancia, el esfuerzo, el sacrificio, la ilusión y la pasión. La edad cuenta, claro, pero no es un obstáculo insalvable si se trabaja al máximo día a día», apuntó el castellonense.

Trilogía olímpica para Sebastián Mora / lidia martínez barata

El gran referente del ciclismo en pista español ya tenía su billete muy encaminado. Lo aseguró por completo en marzo gracias a su brillante actuación en la Copa de las Naciones celebrada en Hong Kong. La cuarta plaza en el ómnium y, sobre todo, la medalla de plata alcanzada en la madison, prueba en la que formó pareja con el balear Albert Torres, propulsaron al ciclista FER hacia la cita olímpica de este verano en París. Mora (Vila-real, 36 años) continúa siendo toda una garantía. Experiencia, calidad e ilusión son los ingredientes de una fórmula mágica.

Asiduo del podio

Desde 2018, no existe evento internacional en el que Mora no haya ascendido a, al menos, un podio. Ya sea en Campeonatos del Mundo, ya sea en Campeonatos de Europa, ya sea en Copas de las Naciones (llamadas antiguamente Copas del Mundo), el pistard de Villarreal ha firmado algún éxito. No obstante, los resultados de Hong Kong adquirieron mayor relevancia por lo que supusieron: la confirmación de su clasificación para los inminentes Juegos Olímpicos 2024. En la prueba de madison, las últimas medallas se remontaban a la Copa del Mundo disputada en Minsk en 2019 (un bronce) y al Campeonato de Europa de Bulgaria en 2020 (un oro).

En enero de 2024, Sebastián Mora logró la medalla de plata en la prueba de Puntuación de los Campeonatos de Europa de ciclismo en pista, disputados en el velódromo de la localidad neerlandesa de Apeldoorn. El ciclista villarrealense acabó segundo en la carrera con 58 puntos, diez menos que campeón de Europa, el danés Niklas Larsen, con el que mantuvo un intenso pulso hasta el último sprint. Hasta ese momento, el mejor resultado de España era el quinto puesto del propio Mora en el Scratch y el sexto puesto de Alejandro Martínez en el kilómetro contrarreloj.

Mora, de 35 años y que fue campeón del mundo de Scratch en 2016, logró así su octava medalla en unos Europeos y la primera de plata. Fue campeón continental en Scratch y Madison en 2015, de Madison en 2016, de Scratch en 2019 y de Puntuación y Madison en 2020. En el Omnium en 2022 se hizo con el bronce.

La Puntuación es olímpica como parte del Ómnium, que se compone de hasta cuatro pruebas. «En el ómnium, más que destacar en alguna especialidad, la clave es ser regular en las cuatro fases. Un fallo en una de las cuatro te arruina y te aleja de las primeras posiciones. No hay margen de rectificación», dice Mora.

Objetivos en París

Todo apunta a que el deportista FER afrontará en París las dos pruebas: ómnium y madison. «Es muy ilusionante ir a París, se me ponen los pelos de punta cada vez que lo pienso. Vamos con la vitola de intentar ganar una medalla olímpica. Lo primero de todo es clasificar, que es un camino muy largo y, lo segundo, el trabajo que vamos a realizar para llegar a la medalla», señala Mora sobre el objetivo de los Juegos Olímpicos. «A nivel físico vamos a llegar todos de forma similar , por lo que al final el que sepa leer mejor la carrera, el que sepa sufrir en un momento clave y sepa ver el ataque o el sprint decisivo será el que se lleve el éxito», añadió el ciclista, que desveló que llevan ya tiempo estudiando a sus rivales a través de vídeos. n