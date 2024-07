Deschamps: "Lo siento si nuestro fútbol aburre"

Didier Deschamps defendió ayer el juego de su equipo, pese a las críticas recibidas por su fútbol nada atractivo. El preparador fue irónico a la pregunta referente al fútbol que propone Francia y le dijo al periodista: «¿Es usted sueco? Si se aburre cambie de cadena, qué le voy a decir, no tiene por qué ver los partidos». El míster francés recordó a continuación que este es un gran torneo europeo. «Hasta ahora podemos hacer felices a muchos franceses, lo siento si nuestro fútbol aburre», soltó.

De Kylian Mbappé aclaró que «estará al 110 por ciento en cuanto a fútbol, aunque físicamente no esté del todo bien». El técnico confirmó su titularidad y subrayó: «Mentalmente está en buen estado, como el resto, no tiene nada que ver con el otro partido. Tenía un problemita en la espalda, la máscara en la cara... Son cosas que podrían dejarle sin el torneo, pero sigue aquí y se está acostumbrando a sus condiciones de juego». Detalló a continuación las molestias que le provoca jugar con la protección. «Vive una nueva situación, tiene la visión modificada, no ve igual, aunque debe acostumbrarse. El moratón ha desaparecido, cada día está un poco mejor de la nariz. La máscara deberá llevarla un par de semanas más o quizá meses».

Sobre España destacó su habilidoso centro del campo. «No está Pedri, pero tiene la capacidad de mantener el control del partido. Es un equipo complicado y peligroso arriba. El medio lo sostiene todo, especialmente con Rodri, que es el eje de la selección española. No quiero presionarles, es el equipo que mejor ha jugado en la Eurocopa».

No faltaron tampoco sus elogios para Lamine Yamal y Nico Williams. «Dan mucha verticalidad y podemos obligarles a que no reciban, por ejemplo, también podemos limitar sus capacidades de ataque con la posesión, que no puedan jugar como ellos quieren. Tienen mucha calidad y un punto extra que les ayuda a sumar». n