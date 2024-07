Lara González y Paula Arcos, billete olímpico en Torrevieja

La selección femenina de balonmano selló en el Preolímpico de Torrevieja su clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 gracias a una agónica victoria sobre Argentina (23-26) en la que destacaron las dos jugadoras de la Comunitat Valenciana del equipo: Paula Arcos y Lara González.

Las chicas de Ambros Martín tuvieron que sufrir y pelear hasta el último instante, ya que esa diferencia de tres tantos entre los dos países no se estableció hasta los últimos segundos y durante muchos minutos del encuentro el marcador siempre osciló con ventajas para España de uno o, como mucho, dos goles.

Torrevieja vibró con unas Guerreras que sellan su billete a esa cita olímpica de este verano y, de paso, también para el próximo Campeonato de Europa. Aún así, se celebró a lo grande la clasificación porque, a pesar de que se ganó con contundencia a la República Checa, el teórico rival más duro del grupo de España, finalmente Argentina llevó al límite al combinado nacional, que tiró de talento y experiencia para evitar sustos mayores en los últimos instantes del partido.

Jugadoras decisivas

En la selección española están las alicantinas Paula Arcos y Lara González, que fueron decisivas en el partido durante muchos minutos. De hecho, Arcos estuvo especialmente brillante y acabó con siete goles, ofreciendo un gran nivel y convirtiéndose, así, en la mejor jugadora del partido. Cuando el ataque español se atascaba, Arcos siempre encontró soluciones que permitieron respirar a las de Ambros Martín.

Y si esta fue clave en ataque, en defensa estuvo inspirada Lara González, otro pilar fundamental de un bloque que ya está en París, que se sobrepuso a un mal arranque (3-1 y 5-4) y que, salvo sorpresa de última hora en la convocatoria final, tendrá representación valenciana.

Lara González destacó que, como deportista, «el mayor orgullo es poder participar en unos JJ.OO. y he tenido la suerte de disfrutar los dos últimos. Mi sueño era llegar a París. Es cierto que estos años no hemos tenido buenos resultados, por lo que conseguir la clasificación era importante para nosotras en muchos aspectos. Queremos que la gente confíe, nos apoye y que sepa que se ha trabajado mucho. Hemos sabido darle la vuelta a las malas circunstancias y conseguir el tícket a París». «Nos hemos vuelto a encontrar a gusto en la pista, hemos recuperado el gen guerrero, la fluidez, el ataque y ahora tenemos el billete», añadió la capitana de la selección española femenina de balonmano, que ha tenido la suerte de participar en los dos anteriores Juegos Olímpicos, tanto en Río 2016 como en Tokio 2020.

Serán los sextos JJ.OO. para Las Guerreras, los cuartos de manera consecutiva. De momento, la mejor marca ha sido la medalla de bronce en Londres 2012. En Tokio 2020, España fue décima con las alicantinas en sus filas.

El éxodo de González

Lara llegó al Club Balonmano Elche con 16 años procedente de Santa Pola. En la entidad ilicitana permaneció dos temporadas como Juvenil y dos como Júnior. A los 17 años, en su segunda temporada en el club, debutó con el primer equipo, el Elche Mustang, de la División de Honor. En la campaña 2011/2012 acabó como la máxima goleadora de entre todas las Ligas europeas tras anotar más de 200 goles (220 en total). En verano de 2012 dejó el Elche Mustang por los problemas económicos del club, pese a que la voluntad de la jugadora era permanecer en el equipo e inició su periplo europeo al firmar por el Metz Handball de la Liga francesa de balonmano a principios de julio de 2012.

Son doce los años que Lara González lleva fuera de España, jugando en Ligas y equipos de primer nivel: Francia, Hungría, Dinamarca... y ha tenido que adaptarse a todo. «Es cierto que cuando llegué a Francia por primera vez no conocía el idioma (ni inglés, ni francés...). Llegué sola, con 19 años, pero me acogieron súper bien. Al final, el francés es un idioma muy parecido al castellano, lo domino ya y Francia tiene un nivel de vida y gastronomía bastante parecido a España». Caso distinto fue Hungría, «porque el húngaro está dentro de los cinco idiomas más difíciles del mundo. No logré aprenderlo, como tampoco el danés».

En agosto de 2023, saltaba la noticia de que la jugadora de Santa Pola, que formaba parte del conjunto francés París 92, pasaba a engrosar el elenco que Carlos Viver (ex seleccionador femenino de Balonmano) estaba preparando en el rumano Rapid Bucarest.

El 22 de marzo de 2013, debutó con la selección española Absoluta en el torneo Carpati Trophy disputado en Craiova (Rumanía) y logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la medalla de plata en el Europeo de Hungría y Croacia 2014 y el Mundial de Japón 2019.

A su brillante carrera deportiva, Lara suma sus éxitos en los estudios. La deportista FER se ha licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad Miguel Hernández, también ha hecho el máster en Educación (formación del profesorado) en la UCAM y tiene un curso de experto universitario en Nutrición Deportiva por la UNED.

Arcos da el salto a Europa

Se formó en el equipo de Petrel hasta Cadete de segundo año para apostar por el Balonmano Elche. La petrelense llegó al Mecalia Atlético Guardés en la temporada 2020 y en el 2022 fichó por el campeón de Liga, el Super Amara Bera Bera, con el que jugó una final de Supercopa y una final de la Copa de la Reina, consiguiendo ambos títulos. En el 2023, firmó por el Vipers Kristiansand de Noruega, con el que ha logrado un doblete en su primera temporada.

Paula Arcos hizo su debut olímpico en los Juegos de Tokio 2020. n