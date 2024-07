Djokovic iguala el récord de semifinales en Wimbledon de Federer sin jugar

Novak Djokovic no ha tenido que desgastarse ni un minuto. No ha necesitado ni un punto para igualar el récord de 13 semifinales que tenía Roger Federer en Wimbledon desde 2019 . Será, además, la 49º en un Grand Slam, donde el tenista serbio ya tiene el récord absoluto por delante del exnúmero 1 suizo con 46. Lo ha conseguido este miércoles cuando la organización le ha anunciado que su rival Alex DeMiñaur se retiraba sin jugar.

El tenista australiano se lesionó en la cadera en el último punto de su partido de octavos de final con el francés Arthur Fils. “Es un pequeño desgarro en la fibra cartilaginosa”, dijo DeMiñaur, que deberá estar convaleciente entre tres y seis semanas. La lesión, según explicó, se produjo en el 'match ball' que ganó a Fils.

“Intenté un deslizamiento que probablemente fue un poco más fuerte de lo normal. Sentí como una rotura y un dolor intenso". El scaner posterior que se hizo DeMiñaur le confirmó la lesión y los médicos le dijeron que existía un riesgo de agravar la situación si jugaba ante Djokovic este miércoles.

Baja en los Juegos Olímpicos

"Me parecía una falta de respeto para el público jugar sin estar al 100% contra alguien como Djokovic. No tenía sentido. No le iba a ganar", explicó DeMiñaur que también se perderá los Juegos Olímpicos de París, que comienzan el 24 de julio. Un duro golpe para un jugador que estaba en su mejor momento de forma y que había entrado en el 'top ten' (9 mundial).

Djokovic se enfrentará en las semifinales de este viernes al vencedor del partido de cuartos de final entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Lorenzo Musetti. El siete veces campeón del torneo, que decidió adelantar su recuperación de la lesión de menisco sufrida en Roland Garros, tendrá un día extra de descanso para preparar su objetivo de volver a la final del torneo, donde el año pasado perdió con Carlos Alcaraz.