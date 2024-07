Debut olímpico para Polina Berezina y Alba Bautista

La gimnasia rítmica española, ausente en Tokio 2020, tendrá el máximo número de representantes en París 2024: un conjunto y dos gimnastas en categoría individual. Hacía 23 años que dos representantes españolas no competían en la modalidad individual de gimnasia rítmica en unos Juegos Olímpicos, desde el año 2000 cuando Almudena Cid y Esther Domínguez participaron en los Juegos de Sídney. En París lo van a hacer dos valencianas de adopción: Alba Bautista (Utrillas, 2002) y Polina Berezina (Moscú, 1997), que afrontarán sus primeros JJ.OO. En la capital francesa.

Polina tenía 3 años cuando sus padres se mudaron de Moscú a Guardamar del Segura (Alicante), Con 7 años empezó a practicar gimnasia rítmica en Guardamar para, con 8 años, entrar al Club Gimnasia Rítmica Torrevieja. Ha sido internacional con la selección española Júnior en 2013, y Sénior desde 2014 hasta la actualidad.

Alba empezó con 4 años en el club Cuencas Mineras, cuando implantaron ese deporte en el pabellón deportivo de Utrillas. Posteriormente pasó a entrenar en el Club Gimnasia Rítmica Teruel y en 2016 se fue al Club Mabel de Benicarló, trasladándose con su madre a vivir a Vinaroz al año siguiente. Para diciembre de 2018 fue seleccionada por Alejandra Quereda para formar parte de la selección española en modalidad individual, motivo por el cual se fue a vivir a Valencia, donde entrena desde enero de 2019 en el Centro Deportivo Colonial Sport de Alfafar, junto a Polina Berezina. En septiembre de 2020 fue becada para entrar al CAR de Madrid.

Clasificación en casa

El pasado agosto en el Mundial de Valencia lograron la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Para las dos fue un hito no solo por la clasificación sino por el calor de la afición. «Como la afición española no hay nada. ¡La energía que te daba! Íbamos todos a lo mismo», recuerda Alba. «Es lo mejor que hemos vivido. Se me ponía la piel de gallina cada vez que salía a competir - cuenta Polina - Parecía que se iban a caer las gradas. No se oía la música. Estaban todos con nosotras».

En París quieren disfrutar. «Lo difícil era clasificarse en Valencia. ¿Qué presión tenemos ahora? Ninguna. Me van a poner la música igual que me la ponen en la Liga de Iberdrola. Tengo que salir y hacer lo mismo», señaló Alba, para añadir «desde pequeñita siempre he dicho que mi ilusión era ir a unos Juegos Olímpicos y todavía no me lo creo».

Polina tiene muchas ganas de que llegue el momento: «Quiero vivirlo igual que el Mundial de Valencia. Ir a unos JJOO es una vez en la vida». «Me he quitado esa espinita que tenía. He soñado tantos años con este momento que todavía no me lo creo. Hasta que no pise el tapiz no me voy a creer que esté clasificada». La gimnasta FER quedó como primera reserva en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y ha tenido que esperar dos años más para lograr esa cuota olímpica que tanto se le ha resistido gracias a su actuación en el Mundial de gimnasia rítmica 2023.

Última cita antes de los Juegos

Del 2 al 6 de julio se celebraron en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza el Campeonato de España de equipos, la 2ª fase de la Copa de España de conjuntos, la Final de la Liga Iberdrola y el Torneo Internacional de conjuntos entre los equipos de España, Alemania y Azerbaiyán.

Las gimnastas valencianas volvieron a demostrar su gran nivel antes de partir a París. Alba Bautista (oro en pelota y platas en aro y cinta ) y Polina Berezina (plata en pelota y bronce en aro ) lograron el oro y el bronce con sus respectivos equipos, Mabel y Torrevieja, en la Liga Iberdrola. Mientras, el equipo español, con las valencianas Mireia Martínez y Patricia Pérez en el quinteto, logró la medalla de plata en el All Around y se proclamó campeón del Torneo Internacional de conjuntos después ofrecer la mejor actuación en el ejercicio de 5 aros y en el ejercicio mixto de cinta y bola, donde lograron la mejor puntuación en ambas finales, por delante de Azerbaiyán y Alemania, que completaron sendos podios.

Unos resultados que auguran grandes éxitos en la cita olímpica, que para la gimnasia rítmica tiene reservada las fechas del 9 al 11 de agosto. Polina estudia Comunicación Audiovisual y le gustaría ser directora de cine o fotografía. Alba cursa los estudios de INEF, con el objetivo de ser entrenadora, ya que siente que su vida está ligada a la gimnasia rítmica. n