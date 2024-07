España se atasca y cae ante la República Checa (2-1)

España eligió el día donde no se jugaba nada para no hacer los deberes. La selección de Montse Tomé se tomó lo que era el partido contra República Checa a rajatabla: como un trámite. Sin embargo, su inercia de campeona del mundo y de la Nations no fue suficiente para imponerse en el marcador (1-2). El equipo local consiguió adormecer a una España que no encontró soluciones y sucumbió cuando tan solo quedan unas semanas para debutar en sus primeros Juegos Olímpicos.

La selección dirigida por Montse Tomé volvió a dominar el guion del partido. Y, con la seguridad, llegó el tanto que las ponía por delante en el marcador. Un centro de Aitana Bonmatí desde el lateral del área se fue envenenando a medida que restaba metros hacia la portería. El balón, bombeado, sorprendió a Lukášová bajo palos y terminó superándola y chocando con la red cuando se cumplía el primer cuarto de hora.

Sin embargo, con el tanto España se fue apagando. Poco resolutiva en transiciones y de cara a portería, el conjunto de Tomé empezó a contemporizar, a sabiendas de que tampoco se jugaba nada en este partido clasificatorio para la Eurocopa, para la cual ya tienen billete. República Checa, en cambio, si que se jugaba mucho, además del honor y el título de equipo que consiguió vencer a la todopoderosa campeona del mundo. Antes de la media parte, el conjunto centroeuropeo consiguió firmar el empate tras un mal rechace de Misa Rodríguez que cae en las botas de Svitkova y esta la fulminó hasta el fondo de la portería.

En la reanudación, España no consiguió volver a entonarse y a los pocos minutos República Checa volvió a golpearle. Volvió a errar Misa Rodríguez y provocó un penalti innecesario que le permitió a Barthonova ponerla donde quiso desde los once metros para ponerse por primera vez por delante en el marcador a las locales. Por si ir perdiendo no fuera un duro palo para el conjunto de Tomé, vio cómo a los pocos minutos Irene Paredes era expulsada por una acción peligrosa que dejaba a España con 10 a falta de 20 minutos para el final.

Las de Tomé no se repusieron y se marchan de Letní Stadion con un claro sabor agridulce. Queda el partido previo a los Juegos Olímpicos, el próximo martes contra Bélgica, para encarar los JJOO con mejores sensaciones.