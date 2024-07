Alcaraz quiere ser el rey de Londres

Carlos Alcaraz estará este domingo en su segunda final de Wimbledon y la cuarta de un Grand Slam. Listo, preparado para revalidar el título. «Con hambre de más», decía antes de enfrentarse a Daniil Medvedev, al que ganó por 6-7 (1), 6-3, 6-4 y 6-4. «Intentaré hacer las cosas aún mejor que el año pasado. Ojalá sea un gran día para España», dijo recordando que el domingo también se jugará la final de la Eurocopa contra Inglaterra.

Al tenista murciano solo se le escapó el primer set pero después no dio opción al ruso. El último rival para conseguir su cuarto Grand Slam, con apenas 21 años, será Novak Djokovic, que superó también ayer al italiano Lorenzo Musetti en la otra semifinal.

Tanto Alcaraz como Medvedev entraron en la central con las tácticas bien estudiadas. Alcaraz, incluso, prefirió ceder de salida el saque a Medvedev con la confianza de que los nervios le jugaran una mala pasada al ruso. Casi lo consiguió porque el tenista murciano dispuso de su primer break point. Pero Medvedev salvó la situación para ser él quien lograra el primer break (3-1) con un juego en blanco. La respuesta de Alcaraz fue rápida para arrebatárselo en el siguiente juego. No se puso nervioso Medvedev que volvió a tomar ventaja con una segunda rotura (4-2) para colocarse 5-3 con saque y poder cerrar la primera manga.

Alcaraz aguantó la presión para conseguir también un segundo break (5-4), mientras Medvedev recibía un ‘warning’ de la juez de silla por protestar un doble bote de la bola tras salvar los dos primeros break points.

La decisión del primer set deberían jugársela en el tie break y en ese cara o cruz el ruso estuvo mucho más efectivo y sólido para apuntárselo cediendo solo un punto tras 57 minutos.

Alcaraz recuperó la desventaja en el marcador en el segundo set. El tenista murciano mejoró su porcentaje de puntos con el saque (pasó del 43 % al 74 %) para mandar en la pista y, después de arrebatarle el saque a Medvedev (3-1), ya no dejar escapar el set a pesar de cometer dos dobles faltas en el juego que le dio el 6-3. . «Ponerse 3-1 ha sido clave, para tranquilizarme», reconocería tras su victoria Alcaraz.

Tras igualar el marcador empezaba un partido nuevo, en el que Alcaraz ya sabía como contrarrestar el temido «muro» que es Medvedev. Alcaraz ya no dio opción. Aumentó aún más su presión, su velocidad de golpes para imponer su juego mucho más completo que el ruso. Si Medvedev tenía una táctica se le había esfumado de su cabeza. Alcaraz no le dejaba respirar. Le exigía en cada punto hasta lograr un triunfo que ya no se le escapó al murciano.

Djokovic, en la final

Al otro lado de la red le esperará Djokovic, que se impuso con claridad a Mussetti en tres sets. Solo en la segunda manga el italiano complicó a Djokovic cuando le hizo el primer ‘break’ (0-1) para mantener la ventaja hasta que el exnúmero 1 lo recuperó (3-3) y forzó un ‘tie break’ que ganó con comodidad. Buscará venganza el domingo contra un Alcaraz que le ganó en cinco sets el año pasado, en el que será el sexto capítulo entre ambos y con el que podría sumar un histórico 25º ‘Grand Slam’. n