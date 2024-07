Luka Bozic se queda sin sitio en el equipo

El Valencia Basket anunció ayer el acuerdo con el alero internacional croata Luka Bozic para las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2026. El equipo taronja, sin embargo, no será el primer destino de Bozic la próxima temporada. Fuentes del club confirmaban poco después de anunciar el fichaje a través de un comunicado que finalmente Bozic no entrará en la primera plantilla, sino que será cedido a otro club aún por determinar. El acuerdo entre el Valencia BC y el croata se gestó hace ya varias semanas, cuando el Valencia Basket desconocía aún repetiría o no participación en la Euroliga.

En previsión de estar en la máxima categoría, en ese momento se optó por hacer una plantilla larga y era ahí donde tenía cabida Bozic. Finalmente, el Valencia BC no recibió invitación para participar en la Euroliga. Este hecho, unido a la renovación de Semi Ojeleye, deja a Bozic sin hueco en la primera plantilla taronja. De momento, el Valencia BC buscará acomodo en otro club para el alero croata y, en función de su evolución y rendimiento, estudiaría repescarlo en la temporada 2025-2026.

Bozic proviene del KK Zadar, equipo con el que ha sido designado MVP de la Liga Adriática por segunda campaña consecutiva tras acabar la temporada 2023-24 con unos números de 19,8 puntos, 7,8 rebotes y 6,3 asistencias para 28,1 de valoración por encuentro. En la campaña anterior también fue elegido como mejor jugador de la ABA con una tarjeta de 21,7 puntos, 9,6 rebotes y 6,3 asistencias para 32,1 créditos por partido.

Tras destacar desde niño el KK Bjelovar lo fichó para jugar en la categoría de plata del baloncesto croata. Tras año y medio en este club, acabó la temporada 2013-14 ya en el equipo senior del KK Pula 1981 para jugar la A2 croata. En 2014-15, con 18 años recién cumplidos recaló en las filas de un histórico como el KK Zagreb con una media de 13,5 puntos, 5 rebotes y 2,7 asistencias para 14,8 de valoración. En verano de 2017, Luka Bozic firmó un contrato de dos años con el KK Zadar. En su primera temporada en la ABA, Bozic acabó como máximo reboteador del torneo (7,8 rebotes). Estas buenas prestaciones llamaron la atención del ambicioso proyecto del Buducnost Voli Montenegrino, que lo firmó para la temporada 2019-20 y le dio la oportunidad de jugar por primera vez la EuroCup.

Bozic se pasó la temporada 2020-21, la de la pandemia, trabajando en su físico y en su baloncesto esperando la oferta adecuada para volver. Tras pasarse el curso entero en blanco, fue la llamada del que había sido su técnico en el KK Zagreb, Danijel Jusup, el que le volvió a meter en la rueda del baloncesto profesional con el Siroki TT Kabeli bosnio de la Liga Adriática 2 en el curso 2021-22 y le dio la opción a Luka Bozic de ir recuperando sensaciones. Danijel Jusup firmó en el verano de 2022 como primer entrenador del KK Zadar y se llevó con él a Bozic. Esa temporada fue elegido en el Mejor Quinteto de la Liga Adriática y designado como MVP. Además, Bozic estrenó su palmarés ganando la Liga croata en 2023. En la temporada que acaba de terminar, Luka Bozic volvió a dominar en la Liga Adriática, permitiendo al KK Zadar terminar en la sexta posición.