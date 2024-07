El Valencia Basket ya conoce a sus rivales para la Euroliga femenina

El Valencia Basket ha quedado encuadrado en el Grupo D para de la Liga Regular de la EuroLeague Women 24-25, en la que se medirá a rivales de gran calidad y experiencia. El sorteo de los cuatro grupos se celebró ayer en Múnich y emparejó a las taronja con el Uni Gyor (Hungría), Umana Reyer Venezia (Italia) y ZVVZ USK Praha (República Checa). El ZVVZ USK Praha, que alcanzó la Final Four en la pasada edición (23-24), a priori es el rival más duro.

La Euroliga estrena formato. En la primera ronda los 16 equipos se dividen en cuatro grupos con liguilla de todos contra todos a ida y vuelta. Se clasifican tres de cada grupo y el cuarto cae a la primera ronda de playoffs en la EuroCup.

Los tres primeros del grupo A y los tres primeros del grupo B forman el grupo E, mientras que los tres primeros del C y D se encuadrarán en el F. En los grupos E y F, cada equipo se enfrentará a ida y vuelta a los clubes contra los que no haya jugado en la primera ronda. Los dos últimos del grupo E y del grupo F quedarán eliminados. Los dos primeros de cada grupo pasarán directamente a las semifinales del play-in, mientras que el tercero y el cuarto de cada grupo, a los cuartos de final del play-in. Toda esta fase será a ida y vuelta. Primero se disputarán las semifinales, Estos cuatro equipos tienen su plaza asegurada en la Final Six.

A continuación, se disputarán los cuartos del play-in. Los ganadores de estos cuartos de play-in conseguirán una plaza en los cuartos de la Final Six. Los perdedores serán eliminados.

Esta última ronda que sustituye a la anterior Final Four mantendrá su formato de partido único. Primero se disputarán los cuartos de final en los que se medirán los perdedores de las semifinales del play-in. Los ganadores de cada duelo se enfrentarán a los dos ganadores de las semifinales del play-in, para disputar la semifinal de esta Final Six. El ganador de cada encuentro se clasificará para la final de la EuroLeague Women que determinará el campeón.