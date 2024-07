Montserrat vol marcar una època en la galotxa

«Volem ser el millor club de tots els temps en galotxa». Aquest és l’objectiu del Club de Galotxa Montserrat, i es troba en el bon camí. L’entitat de la Ribera Alta es va apuntar el passat 14 de juliol el seu seté Autonòmic El Corte Inglés de la modalitat, amb les particularitats d’enllaçar per primera volta dos consecutius i de fer-ho al seu carrer de pilota, escenaris de les finals de 2024.

«L’any passat van guanyar la final a Alfarp i demanàrem a l’Ajuntament de Montserrat que arreglara el carrer del poble per ser els amfitrions enguany», explica Carlos Salmeron, jugador i entrenador del club i una de les persones més reconegudes del món de la galotxa.

Almenys des del 2005 cap amfitrió de finals havia aconseguit guanyar el títol. «Nosaltres volíem jugar i guanyar la final a casa i l ‘Ajuntament va fer una gran inversió. Ens va eixir un campionat molt bo amb un bon equilibri i compromís entre els jugadors».

A la final, novament davant Quart de les Valls i amb Carlos a la punta, «hi havia vora 400 persones. Guanyar davant de tota la gent del poble i que ho veieren els xiquets va ser molt especial», destaca Salmerón, encarregat de dirigir l’escola del club. «Va ser un dia de fer afició de pilota amb amics, la família i l’escola».

A curt termini, l’objectiu és «continuar així. Tenim molta sort de tindre jugadors de nivell de casa i el compromís que han adquirit en el club perquè posen per davant la pilota. Ha sigut clau la directiva, encapçalada per Fede Oliva, que duu molts anys treballant perquè el compromís siga intentar anar a tot».

Mirant un poc més enllà, el club montserrater també ho té clar: «El repte és el tercer Corte Inglés consecutiu, que a més serà l’edició número 50, i igualar a Sollana -amb 8 títols entre 1986 i 1997- i marcar una època en la galotxa i seguir treballant perquè hi haja un relleu generacional de jugadors, directius i de gent de clubs i socis perquè l’escola funcione».

Al setembre arrancarà la 38 edició de l’Interpobles Gran Premi Edicom: «Des del 2017 portem sis campionats i un subcampionat. Volem seguir marcant una època i que els juvenils que vagen participant cada vegada més en major nivell».

Tot i això, no resulta senzill traure endavant una escola de pilota. «Hem obert una competicions de pares i mares i volem consolidar als xiquets i xiquetes, que en tenim 7-8, i que no es perga l’escola. Tenim el problema de que els juvenils se’n van a altres esports. Creiem que han de tindre el seu grup d’entrenament en cada edat, inculcar-los el respecte per l’esport, el compromís i la importància del club, que siga com familiar».

El treball té la recompensa en l’espill de Marc, jugador professional d’escala i corda que enguany ha estat a un pas de guanyar l’Individual per segona volta. «És molt important perquè és la cara visible del club i també per als xiquets. No és fàcil arribar ahí i tractem d’inculcar als professionals com Marc i Alejandro que estiguen sempre disposats a tirar una mà al club». n