Ondara rep les finals de l’Individual de Pilota Grossa

El VI Campionat Autonòmic Individual de Pilota Grossa disputarà les finals de totes les categories aquest diumenge al minitrinquet de Pilota Grossa d’Ondara, amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament d’Ondara i el Club Pilota Valenciana Ondara.

Quant a la categoria Sènior A, Moisés (CPV Parcent) es va desfer d’Àngel (CPV Parcent) en la primera semifinal mentre que José Ángel (CPV Pinós) va haver de suar per superar Germán (CPV Parcent) per 2 cotos a 1. La final la disputaran Moisés i José Ángel aquest diumenge a les 11:00 hores.

Respecte a Sènior B, Pedro (CPV Parcent) serà el vencedor de la categoria després de que el seu contrincant, Pau (CPV Parcent), haja caigut lesionat i no puga disputar la final.

En allò referent a la categoria Femenina, Paula (CPV Abdet) i Maria (CPV El Verger) seran les finalistes després d’aconseguir la victòria en les semifinals celebrades a el Verger. Paula va superar 2 per 0 a Lorena (CPV Tamborí) i Maria va lluitar per superar Montse (CPV El Verger) 2 cotos a 1. La final serà a les 10:15 hores.

Per últim, la categoria de Veterans comptarà amb Jan (CPV Murla) i Jaime com a finalistes. Jaime (CPV Abdet) va aconseguir el triomf en semifinals davant Carlos (CPV Abdet) mentre que Jan va superar a Juan Fabián (CPV Parcent). Ambdós partides van finalitzar amb el tanteig de 2 cotos per 0. La final de la categoria serà la que òbriga el matí de pilota grossa a Ondara a les 9:30 hores d’aquest diumenge.

Hui es tanca la inscripció per a Parelles

El termini d’inscripcions per al 6é Campionat Autonòmic de Pilota Grossa per equips es tanca hui divendres dia 2.

En aquest torneig els participants es poden inscriure per equips en les categories primera, segona i tercera categoria. Així mateix, també es podran apuntar en les categories recreatives de veterans, femenina, mixta i sènior.

Pel que fa a les categories federades la Primera jornada se celebrarà a partir del 6-7 de setembre i les finals estan programades el 26 i 27 d’octubre. A les recreatives, començaran a disputar-se a partir del 12-13 d’octubre i les finals seran el 26 i 27 d’octubre. n