El Valencia CF cae en Inglaterra y confirma los malos síntomas (2-1)

Es pretemporada, faltan jugadores como Yarek, Gayà o Mosquera y todavía faltan fichajes. Todo eso es tan cierto como que este Valencia no arranca, no carbura, le faltan automatismos, refuerzos y un equipo prácticamente entero. Rara es la línea en la que no haya mostrado carencias en una pretemporada en la que en cinco partidos no se suma ninguna victoria. Y es evidente que son amistosos, que no pierde puntos y que ante el Barcelona empezará lo importante, pero como dice el tópico 'crecer desde la victoria siempre es más fácil'.

En este caso, el Valencia CF no ha podido hacerlo en ningún momento y lo cierto es que no ha mostrado crecimiento alguno. Contra el Leeds fue un calco a lo que pasó en Eindhoven cuando los holandeses metieron velocidad a las contras, aprovecharon los espacios y trataron de atacar con verticalidad sin especular. En ese escenario, el equipo de Baraja sigue mostrando las mismas lagunas de siempre. Y el 2-0 del conjunto inglés fue hasta corto.

Foulquier pugna por un balón contra el Leeds / Leeds Unites

El partido empezó con un Valencia tímido. Con la sensación de que no quería adelantar líneas por miedo a los balones a la espalda. Y en ese escenario el Leeds fue protagonista con balón y encerró a los del Pipo, que apenas se acercaron a la portería del Leeds en los primeros quince minutos. En ese tramo, el Leeds las tuvo de todos los colores e incluso tuvo tiempo para adelantarse en el marcador. Mateo Joseph, atacante español en el cuadro británico, logró el primero tras una jugada en la que nadie defendió más allá de con la mirada. El 1-0 hacía justicia visto lo visto sobre el césped de Elland Road.

Antes del descanso, el Valencia aún tuvo tiempo de recibir otro gol para dejar claro que la victoria era una utopía. Rutter logró el gol con una jugada espectacular en la que se fue de todo el mundo y que finalizó con una vaselina mientras Thierry no podía hacer nada sobre la línea.

Con el arranque de la segunda parte, el partido no cambió de contexto. El cuadro inglés parecía querer más y la intensidad en los duelos era mayor en el 90 por cien de los casos. Eso desesperó a algunos jugadores, que como Rafa Mir, recibieron amarilla en el 50' por un lance con un rival. Seis minutos más tarde, el delantero, uno de los tres fichajes de esta temporada, recibió la segunda por una entrada pasado de revoluciones ante Junior Firpo.

Con uno menos curiosamente el Valencia CF lo intentó más y mejor. Llegó el debut de Dani Gómez, que entró en el 70' para sumar sus primeros minutos con la camiseta del Valencia. Baraja también apostó ya en el último suspiro por el rodaje de Hugo González, entre otros. Sin embargo, el protagonista del tramo final sería un Martín Tejón que mostró una de sus grandes virtudes, el golpeo desde la frontal. En este caso no le pegó demasiado bien pero su golpeo tocó entre un rival y su compañero Hugo González (si fuera así el gol hay que dárselo al extremo) y acabó en el fondo de la portería para poner el 2-1 en un marcador que ya no se movió.

El Valencia CF confirmó su derrota en Inglaterra y crece ese sabor amargo en una pretemporada en la que el club sigue sin mejorar en exceso una plantilla que tampoco era excesivamente complicado mejorar. En cualquier caso, el valencianismo tendrá la oportunidad de recibir a los suyos antes del debut liguero contra el Barcelona en el Trofeo Naranja del próximo sábado, un duelo ante el Eintracht de Frankfurt que servirá de presentación de la plantilla, plagada de jugadores del filial y con Dimitrievski, Rafa Mir y Dani Gómez como únicas caras nuevas. Al menos de momento.

